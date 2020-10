Música

A tres años del éxito del disco “Melodrama”, Lorde está trabajando en lo que será su próximo álbum de estudio.

En sus redes, la cantante reveló que ha estado en contacto con el productor Jack Antonoff de manera remota debido la pandemia del coronavirus. “Estuvimos en videollamada por una hora esta mañana, pero tomará un poco más de tiempo”, contó.

A través de una serie de historias en Instagram, Lorde anticipó que el nuevo material podría llegar en 2021 y le pidió a sus seguidores que vayan a votar en las próximas elecciones presidenciales de su país, Nueva Zelanda, que se llevarán a cabo el próximo 17 de octubre. “Haganlo por nuestro hermoso país y por mí. Y el próximo año, les daré algo a cambio”, dijo.

