Un fragmento metálico de un cohete, con un peso aproximado de 500 kilos, cayó en el sureste de Kenia a finales del año pasado, concretamente, en el pueblo de Mukuku, ubicado en el condado de Makueni. La Agencia Espacial de Kenia (KSA, por sus siglas en inglés) confirmó que el objeto formaba parte de un vehículo de lanzamiento y, según el comunicado emitido, el fragmento fue identificado como un anillo de separación que mide alrededor de 2,5 metros de diámetro.

Los habitantes de la zona aseguraron que este trozo metálico se estrelló «al rojo vivo» sobre las 15:00 hora local (13:00 hora peninsular de España) el pasado 30 de diciembre, además, la agencia reconoció que este tipo de incidentes son bastante infrecuentes porque los restos de cohetes suelen desintegrarse al reingresar en la atmósfera terrestre o caer en zonas deshabitadas, como los océanos.

KSA inició una investigación para saber lo sucedido, a pesar que «el objeto no representó una amenaza inmediata para la seguridad pública». No obstante, el diario Ars Technica revela que «un pequeño grupo de rastreadores especializados ha estado utilizando datos de fuentes abiertas y, hasta ahora, no han podido identificar el lanzamiento del cohete al que se puede atribuir el gran anillo».

Tras quedar en duda el origen de este fragmento, algunos rastreadores «creen que es posible que el objeto no haya venido del espacio». Concretamente, Jonathan McDowell, astrofísico del Centro de de Astrofísica Harvard-Smithsonia (Estados Unidos), considera en una publicación que el anillo podría ser basura espacial: «La posibilidad más probable relacionada con el espacio es la reentrada del adaptador SYLDA del vuelo Ariane V184, el objeto 33155. Sin embargo, no estoy completamente convencido de que el anillo sea basura espacial».

Por otro lado, el rastreador espacial Marco Langbroek apunta en otra publicación que «la fuente más probable del objeto fue un lanzamiento de Ariane V que tuvo lugar en julio de 2008, en el que el cohete europeo colocó dos satélites en órbita de transferencia geoestacionaria».

Pese a las dos suposiciones mencionadas, algunos medios empezaron a difundir información falsa sobre el origen de este anillo, teniendo en cuenta que la Agencia Espacial de Kenia no emitió ninguna declaración oficial que vinculara a dicho fragmento metálico con la Agencia India de Investigación Espacial o con alguna misión espacial específica.

El espacio está cada vez más abarrotado de basura espacial, pero grandes trozos de metal de cohetes no suelen volar en la órbita terrestre sin ser detectados ni rastreados. Por lo tanto, de momento, seguiremos con la incógnita de dónde proviene este anillo.

