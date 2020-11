Música

AC/DC lanzó su nuevo álbum muy esperado, Power Up, el 17º LP de estudio de la legendaria banda de rock hasta la fecha y el primero en seis años. El álbum está disponible en Spotify.

Power Up marca el regreso de los miembros clásicos Brian Johnson, Phil Rudd y Cliff Williams, quienes se reincorporan al guitarrista Angus Young. El guitarrista Stevie Young completa la alineación, reemplazando al difunto Malcolm Young, quien comparte un crédito de composición en Power Up.

Tras la partida del querido Malcolm los miembros de AC/DC se volvieron a conectar, lo que llevó a la eventual reunión y realización de Power Up. “Es un tributo para él como Back in Black fue un tributo a Bon Scott”, dijo Angus en una entrevista con Rolling Stone.

Angus profundizó en los riffs no utilizados y archivados que compuso con Malcolm, recuperando y reutilizando ideas que finalmente se materializaron en Power Up con la ayuda de Johnson, Rudd y Williams. Fiel al título del álbum, el sencillo principal “Shot in the Dark” testificó que esta nueva versión de AC/DC es más fuerte que nunca.

“En ese momento [Malcolm] me dijo, ‘Dejaremos estas canciones por ahora. Si continuamos, estaremos por la borda. Los conseguiremos en el próximo ‘”, dijo Angus. “Eso siempre se me quedó grabado. Cuando las revisé y las escuché, dije: ‘Si hago algo en mi vida, tengo que bajar estas pistas y sacar estas pistas’ “.