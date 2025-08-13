Tras intensas negociaciones y en el marco de una estrategia de unidad y fortalecimiento político, se ha cerrado la conformación de los 6 lugares expectantes en la lista de candidatos a diputados provinciales.

La línea “Generar” liderada por el diputado provincial Tiago Puente (ex UCR), logró asegurar dos posiciones claves en dicho armado.

En el segundo lugar iría Carolina Vergara Martínez y en el quinto lugar Juan Pablo Acevedo, joven referente y cercano colaborador del diputado Puente.

Aún restan definirse los nombres de los otros cuatro precandidatos que les correspondería a los puros de La libertad Avanza pero fuentes internas confirmaron que el primer lugar estaría reservado para un hombre fuertemente identificado con los valores de La Libertad Avanza y además fuentes cercanas a los armadores de la lista confirmaron que el Pro no meterían candidatos en esta elección y que el acuerdo es para la elección del 2027 con lo que confirmarían que el presidente del PRO Diego Figueroa no sería parte de la oferta electoral, mientras que el actual diputado nacional Francisco Monti iría por la reelección, pero esta vez no por la UCR sino por LLA.

Este acuerdo refleja el perfil amplio y federal de Libertad Avanza, integrando a sectores provenientes del radicalismo –como el bloque de Puente– sin perder su esencia liberal y libertaria.

Con esta movida, LLA consolida su estructura en la provincia** y demuestra su capacidad de sumar aliados estratégicos en el camino hacia las elecciones.

Este armado ratifica que Libertad Avanza es la única fuerza capaz de unir a los que quieren un cambio real, más allá de los viejos personalismos.

En los próximos días se anunciará el resto de la lista, que buscará combinar renovación y experiencia para representar a todos los sectores que apoyan el proyecto de libertad y desarrollo.