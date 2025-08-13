Con el objetivo de promover la reflexión sobre la democracia y el rol del ciudadano en la vida pública y fortalecer el conocimiento sobre el sistema electoral argentino, se realizó el taller «Mi voto Cuenta» en Los Altos.

El taller, organizado por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad en coordinación con la Municipalidad de Los Altos, se llevó a cabo en el S.U.M Manantiales y en el I.E.S Santa Rosa con una gran convocatoria de adultos mayores.

La capacitación estuvo a cargo de Evelyn Premazzi: «En este taller abordamos la nueva modalidad BUP (boleta única de papel) para emitir el voto en las próximas elecciones legislativas» expresó y añadió: «También reflexionamos sobre la importancia de la participación ciudadana para que nos impliquemos como ciudadanos activos y ejerzamos nuestros derechos.

La implementación de la Boleta Única de Papel en las elecciones legislativas de 2025 representa una transformación significativa en las modalidades de votación del país. Para que este cambio se traduzca en mayor transparencia, eficiencia y legitimidad del proceso electoral, se busca garantizar que la población comprenda cabalmente cómo ejercer su derecho al voto con este nuevo instrumento.

Este taller responde a esa necesidad concreta, combinando una mirada integral sobre los principios democráticos y la participación ciudadana con la formación práctica mediante simulacros de votación tanto de boleta tradicional como de la BUP. De este modo, se busca no solo informar, sino también empoderar a los y las participantes para que puedan ejercer su derecho al sufragio de forma responsable, consciente y plenamente informada.