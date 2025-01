Música

La nueva versión del primer álbum de la banda desde la partida de Chester Bennington será lanzada este viernes.

Linkin Park tuvo uno de sus momentos más icónicos en el 2024, cuando regresó al estudio y dio a conocer From Zero, primer disco desde el fallecimiento de Chester Bennington, su ex cantante, y con la presentación de Emily Armstrong como voz principal del conjunto, acompañada de Mike Shinoda.

Ahora la banda, a través de su red social X, dio a conocer que el 24 de enero del corriente año lanzará una versión a capela de From Zero, presentado en noviembre del año 2024, el cual se denominará From Zeros A Capellas.

From Zero A Cappellas – out Friday. pic.twitter.com/tdAQm63jDf — LINKIN PARK (@linkinpark) January 22, 2025

El último gran álbum de estudio que había lanzado la banda había sido en el 2017 con One More Light y Chester Bennington al mando del micrófono. Desde su partida, Linkin Park no tenia tanta expectativa en el lanzamiento de un disco, hasta ya que From Zero entró en juego con canciones de mucha relevancia como “The Emptiness Machine”, “Heavy Is The Crown”, “Casualty”, “Two Faced” y “Over Each Other”.