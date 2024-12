Música

Liam Gallagher fue galardonado con el premio “Strike the Right Chord for Animals” en reconocimiento a su labor en favor de los animales necesitados.

En 2023, el músico adoptó a una perrita llamada Buttons, rescatada por el refugio tailandés Happy Doggo después de ser abandonada en la jungla porque sus antiguos dueños consideraban que “no era lo suficientemente linda”.

Niall Harbison, fundador del refugio, comentó su sorpresa cuando encontró el nombre de Gallagher entre las solicitudes de adopción. Buttons voló casi 9.500 kilómetros hasta su nuevo hogar en el Reino Unido.

Poco tiempo después de adoptarla, el músico confesó que su nueva compañera lo hacía preferir quedarse en casa en lugar de salir de gira.

Además, Liam ayudó a recaudar 25.000 libras para ayudar a otros perros en Tailandia a través de la organización que salva aproximadamente 1.000 perros al mes.

Ahora, en reconocimiento a su labor benéfica Liam Gallagher recibió el prestigioso premio.

“Que haya amor para este adorable cachorro y para Liam, cuyo acto compasivo hacia los animales es un maravilloso ejemplo para sus legiones de fans. PETA está encantada de reconocerlo por abrir su corazón y su hogar a un perro que necesitaba desesperadamente una familia amorosa, instamos a todos a seguir su ejemplo y adoptar, nunca comprar”, dijo la vicepresidenta de programas de PETA, Elisa Allen.

Gallagher compartió: “Rescatar a Buttons fue la mejor decisión que hemos tomado. Nos trae tanta felicidad a nosotros y a todos los que la conocen. Recomiendo totalmente adoptar a un perro sin hogar”.

In the midst of an animal homelessness crisis, @liamgallagher opened up his heart and home to sweet rescue dog Buttons and we couldn’t be more grateful🐶💘 pic.twitter.com/2z2lcKFhYC

— PETA UK (@PETAUK) December 9, 2024