En los últimos días, publicaciones como The Sun y The Standard informaron que Liam estaba pensando en comprar una “mansión campestre con alta seguridad en Cotswolds” con el dinero que ganará con su gira de regreso con Oasis, que comenzará el 4 de julio.

También afirmaron que tanto él como su hermano Noel se llevarían a casa 3 millones de libras cada uno por cada uno de los 33 shows en vivo programados, lo que equivale a un total de 100 millones de libras cada uno.

Una vez más, el músico recurrió a X para negar las afirmaciones: “No estoy buscando comprar una mansión de alta seguridad en Cotswolds, estoy más interesado en una tienda de campaña de alta seguridad en Norfolk”, bromeó. También respondió a un fan que le preguntó por qué la gente está “tan interesada en todas estas cosas que haces, como comprar una casa o construir una piscina”: “Dios sabe que sobre todo cuando hay pobreza y guerra no tiene sentido”.

Not looking to buy high security manor house in Cotswolds more interested in high security wig wam in Norfolk

— Liam Gallagher (@liamgallagher) February 19, 2025