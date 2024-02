Música

Tras conocer las nominaciones, el cantante de la emblemática banda de britpop se expresó en Twitter (X) en contra el Salón de la Fama:

“A la mierda el salón de la fama del Rock n Roll, está lleno de BUMBACLARTS”, publicó después de que se anunciaran los nominados. Aunque no tiene una traducción literal, Bumbaclarts es una palabra de jamaiquina que Liam Gallagher usa bastante, y puede traducirse como un insulto en referencia al papel higiénico. Esta palabra forma parte del lenguaje rastafari y expresa asombro o enfado.

Fuck the Rock n Roll hall of fame its full of BUMBACLARTS LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) February 12, 2024