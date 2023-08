Catamarca registró un leve aumento de casos de Covid y gripe en los últimos días,

y si bien no es significativo por el momento, se continúa con la vigilancia, aseguró

la directora provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud, Claudia Espeche.

“Tenemos algunos aumentos de casos, pero son muy sutiles”, dijo la profesional a

radio Valle Viejo, aunque aseguró que no se está hisopando a todos como antes.

Asimismo, detalló que, en la semana epidemiológica anterior, hubo 19 casos “en

general los casos que se están identificando son más que nada los que requieren

algún nivel de internación” y agregó que lo mismo sucede con los casos de

influenza con algunos pacientes que requieren internación.

“Circulan los dos virus de una medida moderada, nada que nos complique o nos

alerte, pero si amerita poner medidas preventivas”, dijo Espeche.

De igual manera, indicó que en el caso de los pacientes que requieren internación

y que no tienen los esquemas de vacunación al día, si tienen “más

complicaciones”.

Por el Covid, señaló que la recomendación a la población general es hacerse un

refuerzo anual; y a los mayores de 50 años con factores de riesgo tiene un

refuerzo semestral. Por otro lado, también apuntó al stock de dosis de vacunación

antigripal para las poblaciones de riesgo mayores de 75, embarazadas, personal

estratégico, y menores de 2 años.