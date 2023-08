El precandidato a intendente de la Capital por una de las listas de Juntos por el

Cambio, Francisco Monti, abordó el tema de la inseguridad, uno de los tópicos que

la oposición pone en la vitrina como parte de la campaña.

Para el caso, el actual diputado nacional propuso un plan integral para luchar

contra la inseguridad en distintos puntos de la ciudad. En este sentido, señaló que

debe haber un trabajo coordinado entre el Municipio y la Policía provincial además

de avanzar con la urbanización de los diferentes barrios capitalinos junto a una

mayor presencia de la Guardia Urbana.

Además, puso sobre la mesa la idea de una interconexión de cámaras de

vigilancia, es decir, dándole participación a privados que poseen ese sistema de

videovigilancia de forma articulada a los domos instalados junto a cámaras del

Municipio. Eso sí, aclaró que la participación de los privados será voluntaria y

confidencial.

Durante un recorrido por la ciudad, Monti se refirió a la “creciente inseguridad que

sufren los vecinos y vecinas tanto en el norte como en el sur”. En este orden de

ideas, para el precandidato opositor es importante que “desde el Municipio se

participe más activamente realizando un trabajo más coordinado con la Policía de

la provincia”. “La inseguridad debe ser combatida desde un plan integral el cual

implica barrios más urbanizados y dignificados, no olvidados como sucede hoy,

mayor circulación de la Guardia Urbana, articulación con las fuerzas de seguridad

provincial y, sin dudas, un trabajo de contención de jóvenes para que la

desesperanza no los empuje a las adicciones o a la delincuencia” explicó Monti

sobre parte del programa que tiene en mente.

“Vivir con tranquilidad no puede quedar en el recuerdo de tiempos pasados, es un

derecho que cada vecino tiene que recuperar y se puede hacer, cuando hay un

Estado presente y activo” remarcó el legislador nacional para acotar que “la

delincuencia encuentra terreno para crecer y reproducirse cuando no hay un

Estado presente y eso es lo que se está generado”.

En tanto, propuso un sistema de vinculación entre los domos y cámaras de

seguridad de los privados y la videovigilancia municipal, “con el objetivo de mejorar

la eficiencia y eficacia en la prevención del delito, permitiendo acceder a las

imágenes en tiempo real y utilizarlas como herramienta para monitorear y prevenir

situaciones delictivas”. En este sentido, destacó que la idea radica en involucrar al

privado en el combate a la inseguridad y que la implementación será voluntaria y

confidencial.

“Somos una alianza comprometida en la lucha con el delito y la inseguridad,

sabemos que se puede recuperar la tranquilidad, solo se requiere decisión y un

plan integral, que también incluye a las y los jóvenes para que recuperen las

esperanza y las oportunidades”.