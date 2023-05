Música

El cantante está «encantado» de ver que la nueva generación de artistas negros tiene más «libertad artística» que la que él tuvo en los inicios de su carrera.

El cantante de “Fly Away” se siente emocionado al ver cómo una nueva cosecha de artistas negros experimenta la “libertad artística” y puede crear música en los géneros pop, rock y alternativo, en lugar de limitarse al R&B y el hip-hop.

Recordando la industria musical en la época en que firmó con su sello discográfico, Kravitz declaró a la Billboard: “Todo estaba muy encorsetado, blanco y negro. Como ‘el departamento pop’, significaba blanco, y el departamento negro era R&B”. “Me hace sentir muy bien que exista esa libertad artística. Siempre me siento halagado y honrado cuando esos artistas se me acercan y me dicen lo mucho que significaba para ellos. Crecieron escuchando mi música y viendo los visuales, y sintieron que podían traspasar los límites”.

En la nota mencionó al cantautor Steve Lacy, y señaló que verlo y escucharlo al joven de 24 años le “reinspira”.

En otra parte de la entrevista, el intérprete de American Woman reveló que sus dos próximos álbumes están “prácticamente listos” y que está deseando volver a la carretera después de que su última gira se cancelara a mitad de camino debido a la pandemia.

“Llevaba dos años haciendo una gira mundial de tres años cuando COVID llegó”, explicó. “Así que estoy muy contento de volver a la carretera y tocar y compartir esa experiencia con la gente”.