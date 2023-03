El reconocido dirigente peronista Juan Carlos Ledesma respaldó la posibilidad de que finalmente el candidato a gobernador del Frente de Todos sea el actual intendente de la capital Gustavo Saadi, descartando la reelección del actual primer mandatario Raúl Jalil.

Según Ledesma el gobernador Raúl Jalil sigue mal en las encuestas encargadas por el propio Jalil “antes Raúl encargaba encuestas y ahí nomás las mandaba a los diarios a publicar, en cambio hoy las esconde porque los números le dan muy mal” .

no es menos cierto que “a pesar de la cantidad de obras que hay a lo largo y ancho de la provincia el catamarqueño y catamarqueña no ve con buenos ojos la gestión de Jalil” y agregó “a eso hay que sumarle que la inseguridad que hay no es ninguna sensación y sino miremos lo que sucedió con la muerte del compañero ministro Juan Carlos Rojas, donde todavía nadie sabe que pasó ni quien lo mato”.

“También hay una incapacidad desde el propio gobernador y sus ministros para resolver las políticas de salud incluido el permanente problema con la obra social de los empleados públicos (Osep), la falta de empleo, los bolsones de pobreza existentes y la falta de una política seria de turismo y producción”.

Para Ledesma mientras en la provincia solo hay problemas, en la ciudad capital pasa todo lo contrario “la ciudad crece de manera constante y tranquila, desde afuera hacía adentro y expandiéndose armoniosamente” y añadió “las plazas y lugares de esparcimientos son utilizados por las familias de los barrios como lugar de encuentros y además se puso en marcha de decenas de programas de inclusión para todos los sectores, especialmente apuntando a los más vulnerables; con la promoción de las actividades deportivas no sólo apoyando a las instituciones sino a los deportistas profesionales y amateur”.

“Queremos que en ésta elección haya un candidato de nuestra generación, con fuerte vocación política y de trabajo hacía el pueblo” afirmó y puso de relieve las condiciones de Saadi “Gustavo es un hombre de un corazón gigante pero que además tiene todas las condiciones para hacer crecer a la provincia y los catamarqueños e incluso posicionarnos la primer provincia del norte del país, potenciando el turismo, la producción, el cooperativismo, el sector privado y por supuesto la obra pública” . Finalizo