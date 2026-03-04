El diputado Juan Carlos Ledesma defendió la gestión municipal y sostuvo que el plan de bacheo “ya existía”. Participó de la apertura de sesiones del CD.

La apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la San Fernando del Valle de Catamarca derivó en un cruce público entre dirigentes políticos, luego de que el diputado provincial Juan Carlos Ledesma respondiera a cuestionamientos formulados por el legislador Tiago Puente contra el intendente Gustavo Saadi.

Tras el mensaje del jefe comunal, Puente cuestionó la ejecución presupuestaria municipal y vinculó los anuncios oficiales con los reclamos que, según afirmó, viene realizando la oposición. En sus redes sociales, expresó: “A mí no me ofende que me digan influencer ni que se rían los laderos, yo me quedo con lo importante: que gracias a que lo mostramos Saadi decidió hacerse cargo del problema de los baches en la ciudad”.

A la salida del acto, el legislador agregó: “Entró la bala parece”, y celebró que el intendente reconociera que la ciudad está “intransitable” y “abandonada en los últimos seis meses”, planteo que —según sostuvo— la oposición viene señalando desde hace tiempo.

La respuesta de Ledesma

En ese contexto, Ledesma replicó también a través de sus redes sociales. “Tiago, filmar un bache no es gestionar, es hacer contenido. Las cuadrillas ya estaban trabajando antes de tu reel, el plan de bacheo ya existía y el presupuesto también. Pensar que ‘gracias a vos’ el municipio se mueve es bastante soberbio”, publicó.

En otra serie de mensajes, el diputado remarcó que “la ciudad se gobierna con planificación y obras concretas, no con cámaras y sarcasmo”, y agregó que “una cosa es juntar likes. Otra muy distinta es administrar una Capital”. Asimismo, sostuvo que “gestionar es trabajar todos los días y dar respuestas, aun cuando el contexto no acompaña”, y enumeró avances en pavimento, redes de agua y cloaca, luminarias LED y espacios verdes.

El intercambio se produjo en el marco del debate político posterior al discurso de apertura, en el que Saadi presentó su balance de gestión y las proyecciones para el año en curso.