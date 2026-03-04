En el marco de una emotiva ceremonia, el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, puso en funciones al padre Martín Melo como nuevo párroco de la parroquia Jesús Niño, con sede en la ciudad capital, completando de esta manera las asunciones dispuestas en comunidades de Capital y del interior diocesano.

Precedida por un acto de bienvenida, tuvo lugar la Santa Misa, presidida por el Obispo y concelebrada por los párrocos entrante y saliente, padres Martín Melo y Eugenio Pachado, respectivamente; y numerosos sacerdotes de los distintos decanatos de la diócesis.

El templo parroquial fue colmado de fieles, entre ellos miembros de instituciones, movimientos, pastorales y grupos eclesiales, como también familiares del nuevo párroco.

Primeramente, el padre Sergio Chumbita, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, con sede en Saujil, departamento Pomán, leyó el decreto de designación del nuevo párroco, tras lo cual, el Obispo bendijo el agua con la cual el padre Melo aspergió a todos los presentes.

En el momento de la proclamación de la Palabra de Dios, el pastor diocesano le entregó al padre Melo el Evangeliario para que proclame el Evangelio.

En su homilía, Mons. Urbanč manifestó que hoy “se han generado en nuestros corazones sentimientos encontrados al despedir a un padre y hermano y acoger a un nuevo padre y hermano, que nos va a acompañar en este camino de seguimiento de Jesús, un camino de crecimiento, un camino de santificación”.

“Me uno a la acción de gracias del padre Eugenio por todo el trabajo intenso que ha realizado en esta comunidad, un trabajo en primer lugar humano con ustedes, los catequistas, los responsables de las distintas comunidades, con los adolescentes y jóvenes”, manifestó, instando al sacerdote a “formar una linda pastoral juvenil con las seis parroquias que tiene el Oeste. Aparte de este trabajo humano, también está el trabajo material, con la puesta en valor de este templo, como el de la Divina Misericordia, queda completar el de Cristo Rey”.

“Muchas gracias, padre Eugenio, por todo lo que has podido gastarte y desgastarte en esta comunidad donde has sabido ganarte el aprecio de su gente”, expresó, pidiendo “de todo corazón, que recen mucho por él, por su salud. Con un dejo de tristeza despedimos al padre Eugenio y con un sentimiento grande de ilusión y esperanza acogemos al padre Martín”.

También mencionó a los párrocos predecesores, trayendo a la memoria el ejemplo del padre Elio Fernández, quien “tenía un particular atractivo con los niños”, dijo, anhelando “que esta parroquia de Jesús Niño pueda ser la parroquia de los niños en toda la diócesis”.

Exhortó a la comunidad a que “con mucha humildad, generosidad, docilidad, pónganse a caminar y a seguir las orientaciones del sacerdote en esta hermosa tarea de ser peregrinos por este mundo hacia la casa definitiva del Cielo y, sobre todo, no pierdan de vista que Jesús dijo en el Evangelio: ‘Si no se hacen como niños no entrarán en el Reino de los Cielos’. Tenemos que aprender siempre de nuestros niños y cuidarlos”.

Además, pidió que “trabajen por el aumento, la santificación y perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas”.

Bicentenario y Bautismo

Más adelante subrayó, como lo hizo en cada una de las tomas de posesión de los nuevos párrocos, el tiempo que estamos viviendo en torno al Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú. En este sentido, invitó a que “hagamos un gran trabajo en todas las comunidades para preparar bien los bautismos”, destacando que “la pila bautismal tiene que ser un lugar importante en la vida cristiana, ahí nacemos a una vida nueva, a la vida de los hijos e hijas de Dios, a ser miembros de la Iglesia, miembros del Cuerpo místico de Cristo. Por eso pongamos particular cuidado de acompañar a las mujeres embarazadas, que están gestando una vida”.

Recalcó la necesidad que en este Año del Bicentenario del Nacimiento del Beato Esquiú, “los sacerdotes, los catequistas, los padres, los jóvenes, puedan empeñarse en profundizar en la gracia del Bautismo, y así nuestra vida va a cambiar rotundamente, nuestra Catequesis de Primera Comunión va a ser más linda, participativa, más fecunda, y va a haber más perseverancia para la Confirmación, y gente que descubrirá la belleza del Matrimonio”.

Asimismo, llamó a valorar la gracia que tenemos de estar transitando este Año Jubilar, “somos los protagonistas de estos acontecimientos en la historia de la diócesis, nos pongamos de todo corazón a valorar esto y a dar una respuesta generosa al Señor. Por eso, acompañados por el padre Martín, que puedan valorar el don de la fe, fortalecer la esperanza, que sea una esperanza alegre, comprometida y, sobre todo, tener un gran amor a Dios y al prójimo”, apuntó.

Profesión de fe y juramento de fidelidad

Continuando con la celebración eucarística, el padre Martín Melo realizó la profesión de fe y el juramento de fidelidad delante el Obispo; y al concluir la Comunión, recibió la llave del Sagrario donde permanece el Santísimo Sacramento, cuya nueva Capilla fue bendecida por el Obispo junto con la Sala de la Reconciliación, como parte de las obras concluidas en la parroquia.

Antes de la bendición final, se escucharon palabras de bienvenida al padre Martín y de despedida al padre Eugenio, con gestos, mucha emoción y entrega de presentes por parte de agentes de pastoral parroquial, de movimientos y pastorales que tuvieron al párroco saliente como asesor, y especialmente del Hogar de Cristo, obra que contó con su acompañamiento espiritual.

En la celebración se rezó por el eterno descanso de los sacerdotes Manuel Bulacio, impulsor de la Comunidad Cenáculo donde se recuperan chicos con problemas de adicciones, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, y Raúl Contreras, iniciador del Hogar de Cristo.

Al concluir la Eucaristía, el flamante párroco recibió el saludo y el afecto de los fieles.