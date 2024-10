Música

La banda liderada por James Murphy presentó una nueva canción en un programa de una radio británica.

LCD Soundsystem estrena “X-Ray Eyes” como una exclusiva mundial en NTS Radio. El single es el primer material nuevo de James Murphy y compañía desde “New Body Rhumba”, su colaboración en la banda sonora de la película White Noise de Noah Baumbach de 2022.

“Tengo una exclusiva muy, muy, muy especial para ustedes. LCD Soundsystem está de vuelta con una nueva canción y la voy a estrenar ahora mismo”, dijo la presentadora Anu.

El single aún no está disponible en plataformas.

El último disco de LCD Soundsystem, fue American Dream en 2017, que marcó el regreso de la banda tras una pausa de siete años después de This Is Happening en 2010.

La banda estuvo de gira durante los últimos años con espectáculos en Reino Unido, Estados Unidos y Europa. Además, se presentaron al atardecer en “The Pyramid Stage” en Glastonbury 2024 , que fue visto por Noel Gallagher y Dave Grohl.

En los próximos meses ofrecerán una serie de espectáculos de “Winter Function” en el Knockdown Center de Nueva York.