“Spiceworld 25″ combina el álbum original -que fue un éxito de ventas- con temas extra y lados B, además de grabaciones inéditas de archivo.

La banda formada por Melanie C (Sporty Spice), Geri Horner (Ginger Spice), Victoria Beckham (Posh Spice), Emma Bunton (Baby Spice) y Mel B (Scary Spice) declaró: “La época de ‘Spiceworld’ fue muy divertida para nosotras; acabábamos de tener un álbum número uno con ‘Spice’, estábamos viajando por todo el mundo y conociendo a nuestros increíbles fans, lanzamos nuestro segundo álbum ¡Y tuvimos nuestra propia película! ¿Quién lo hubiera pensado? Es una locura pensar que han pasado 25 años”.

El nuevo álbum incluirá el tema favorito de los fans “Step To Me“, que originalmente fue la banda sonora de una campaña de bebidas. También contendrá el “Spice Girls Party Mix”, de 15 minutos de duración, que incluye los mayores éxitos del grupo.

La edición de aniversario incluye cuatro grabaciones en vivo inéditas de la exitosa gira del grupo por Europa y Norteamérica en 1998.

“Spiceworld” salió a la venta en noviembre de 1997 y estuvo tres semanas en el primer puesto de la lista de álbumes en el Reino Unido. Desde entonces, vendió más de 14 millones de copias en todo el mundo.

A continuación, el tracklist de “Spiceworld 25” Digital Deluxe Edition:

1. Spice Up Your Life

2. Stop

3. Too Much

4. Saturday Night Divas

5. Never Give Up On The Good Times

6. Move Over

7. Do It

8. Denying

9. Viva Forever1

10. The Lady Is A Vamp

11. Step To Me (7” Mix)

12. Outer Space Girls

13. Walk Of Life

14. Step To Me (Demo Version)*

15. Too Much (Live In Toronto, July 1998)*

16. Stop (Live In Madrid, March 1998)*

17. Move Over (Live In Istanbul, October 1997)

18. Spice Up Your Life (Live In Arnhem, March 1998)*

19. Viva Forever (Live In Manchester, April 1998)*

20. Spice Up Your Life (Morales Radio Mix)

21. Stop (Morales Remix Edit)

22. Too Much (SoulShock Karlin Remix)

23. Viva Forever (John Themis Ambient Mix)*

24. Step To Me (Extended Mix)

25. Spice Girls Party Mix*

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-