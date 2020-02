Se avecina un nuevo 14 de febrero, felicidades a todos los enamorados del mundo. Nadie dijo que fuera fácil, y de hecho no lo es, pero afortunadamente, ahí tenemos la magia del cine para lavarnos el cerebro y hacernos creer que, a lo mejor, el amor es la fuerza que mueve el mundo. Oye, qué a lo mejor no, pero los buenos ratos que hemos pasado con el cine romántico no nos lo quita nadie.

Lo que necesitas es amor

Las películas románticas pueden ser divertidas, trágicas, animadas clásicas o muy modernas. Si lo tuyo es amar y sentirte amado, no hay nada mejor que ver una buena ficción sobre dos personas que sufren y disfrutan juntos. ¿Terapia? Tal vez, pero como son muchas y no se acaban, vamos a celebrar el día de los enamorados recordando algunas de las mejores películas románticas de todos los tiempos.

La forma del agua

Dirección: Guillermo del Toro

Reparto: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer, Doug Jones

Solo un enamorado de los monstruos como Guillermo del Toro podría proponer un romance entre una mujer humana y la criatura de la laguna negra de nuestros tiempos. Sally Hawkins es una fuerza de la naturaleza (además de la mejor mamá posible para Paddington) y nos roba el corazón en su aventura romántica escamosa con Doug Jones. Rodeada de un reparto rebosante de carisma, ‘La forma del agua‘, tal vez, sea la mejor película del cineasta mexicano. Eso sí, ve con cuidado si tu pasión en esta vida son los gatos.

Critica en Espinof: ‘La forma del agua‘.

¡Olvídate de mí! (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)

Dirección: Michel Gondry

Reparto: Jim Carrey, Kate Winslet, Elijah Wood, Mark Ruffalo

Con guión de Charlie Kaufman y Gondry detrás de la cámara, la película prescinde de las convenciones románticas para reflexionar sobre el amor, la memoria y la necesidad de quedarnos con las emociones dolorosas. La narrativa no lineal navega entre la ruptura y los días felices de la relación entre Joel y Clementine, quienes toman la decisión drástica de olvidarse por completo el uno del otro. Quién pudiera pagar por semejante tratamiento. Mejor que la máquina del tiempo.

Critica en Espinof: ‘Olvídate de mí‘.

Virgen a los 40

Dirección: Judd Apatow

Reparto: Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd, Seth Rogen

Una de las obras maestras del Apatow director es este completísimo descubrimiento del amor, la celebración del mismo y el acto sexual, además de servir de presentación de una hornada de cómicos que ahora mismo dominan el género con mano maestra. Para muchos, la primera vez con Seth Rogen en la gran pantalla. Carell y Keener son absolutamente adorables y el número musical que cierra la película, un hito. No es otra estúpida comedia americana.

Crítica en Espinof: ‘Virgen a los 40‘.

Brokeback Mountain

Dirección: Ang Lee

Reparto: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Michelle Williams

Un clásico moderno gracias a las increíbles actuaciones de Heath Ledger y Jake Gyllenhaal y la delicada dirección de Ang Lee, que ganó un Oscar por su trabajo. ‘Brokeback Mountain’ es una película llena de ternura sobre un tema tabú, el deseo prohibido. La historia de dos vaqueros que lentamente se enamoran el uno del otro es poderosa y creíble gracias a un reparto por perfecto que también incluye a Randy Quaid, Linda Cardellini y Anna Faris.

Crítica en Espinof: ‘Brokeback Mountain‘.

Persiguiendo a Amy

Dirección: Kevin Smith

Reparto: Ben Affleck, Joey Lauren Adams, Kevin Smith, Jason Lee

La comedia romántica independiente por excelencia de los 90 era una película que mantiene una elegancia obviamente condenada a la moda más zarrapastrosa de la década. El romance entre el dibujante de cómics Holden y Alyssa, marcó a una generación. Su política sexual está tan desactualizada como su vestuario, pero el guión clava las referencias y preocupaciones pop y sigue siendo una de las historias más entrañables de Smith.

Up

Dirección: Pete Docter, Bob Peterson

Vaya gente más chunga estos de Pixar, demostrando que el amor puro, siempre acaba mal. Si todo es maravilloso, llorarás. Si todo es una mierda, llorarás también. La vida, las cosas buenas de la vida, pero también las malas, se ven en un prólogo absolutamente prodigioso que posiblemente nadie en su sano juicio querrá ver otra vez. Ni falta que hace: no se olvida nunca.

Crítica en Espinof: ‘Up‘.

Amor a quemarropa (True Romance)

Dirección: Tony Scott

Reparto: Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Christopher Walken, Gary Oldman

La historia ideada por Quentin Tarantino bebe de las malas tierras de antaño (tierras por las que incluso sonaban las mismas músicas) y se convirtió por méritos propios en una de las más grandes películas de Tony Scott. ‘Amor a quemarropa‘ es una fiesta con un repartazo de aúpa, un montón de cameos, violencia de los 90 de la buena y mucho corazón. Que sí, que a lo mejor el final no está a la altura de las horas previas, pero es que en el fondo la historia de Clarence y Alabama es una de las más grandes historias de amor jamás filmadas.

Crítica en Espinof: ‘Amor a quemarropa‘.

Breve encuentro

Dirección: David Lean

Reparto: Celia Johnson, Trevor Howard

La película de David Lean es infinitamente romántica y melancólica. Sin la necesidad de conocer del todo qué pasa en sus vidas, no al menos más allá de lo necesario y en común, la película se convierte en un poderoso relato de amores imposibles. ‘Breve encuentro‘ tocó algunos temas delicados de la época, temas que según los estándares actuales parecen bastante habituales. Y lo hacía con estilazo. Un clásico del romántico pero también una lección del mejor cine clásico.

Carol

Dirección: Todd Haynes

Reparto: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson, Kyle Chandler

Todd Haynes sabe mucho de amores chungos y parecía la mejor opción para una adaptación de una novela de Patricia Highsmith en la que nadie es asesinado. ‘Carol’ es un conmovedor melodrama tan elegante que cuesta creer que no sea una película perdida que ha sido encontrada en una tienda de Manhattan.

Crítica en Espinof: ‘Carol‘.

Roxanne

Dirección: Fred Schepisi

Reparto: Steve Martin, Daryl Hannah, Shelley Duvall, Rick Rossovich, Fred Willard

Lo siento, pero esto es mucho mejor, más divertido y mucho más moderno (incluso hoy, más de 30 años después) que el popular texto en verso que adapta una de las mejores interpretaciones de Steve Martin. Su revolucionario Cyrano bombero funciona para un público de entonces como para el de ahora. Clásico enredo en busca del amor verdadero donde poco importa saber perfectamente a dónde irá a parar si todo el mundo se lo está pasando en grande.

El diario de Bridget Jones

Dirección: Sharon Maguire

Reparto: Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth, Jim Broadbent

La multipremiada Renee Zellweger se puso en los zapatos (y pijamas) del personaje de Helen Fielding en un entrañable relato cómico-romántico lleno de risas, personajes estrafalarios y sopa azul. Hugh Grant y Colin Firth y la magia de seguir teniendo que escribir un diario con bolígrafo en un papel porque Internet, en aquel momento, solo era para lo de los famosos en pelotas. Bueno, como ahora.

Tal como éramos

Dirección: Sydney Pollack

Reparto: Robert Redford, Barbra Streisand, Bradford Dillman, Viveca Lindfors

Arthur Laurents adapta su propia novela en un melodrama protagonizado por una pareja que nunca llegó a acoplarse. Los opuestos se atraen, pero no necesariamente funcionan. Su narrativa logra un tono triste y descorazonador. La banda sonora de Marvin Hamlisch sigue siendo una de las más emocionantes partituras para el cine romántico clásico del Hollywood más glamouroso.

La reina de África

Dirección: John Huston

Reparto: Humphrey Bogart, Katharine Hepburn

Un clásico de Hollywood que hace de un romance una misión suicida en plena Primera Guerra Mundial. Katharine Hepburn es la misionera metodista que convence al capitán rudo y zorro Humphrey Bogart para que repare su barco de vapor en un peligroso viaje por el río Ulanga. John Huston y su estrella masculina no enfermaron por beber agua en mal estado. Piensa lo que quieras.

El chico ideal (The Wedding Singer)

Dirección: Frank Coraci

Reparto: Drew Barrymore, Adam Sandler, Christine Taylor, Allen Covert, Alexis Arquette

Los cineastas más exigentes dirán que ‘Punch-Drunk Love‘ es la mejor película romántica de Adam Sandler, pero el resto de nosotros nos quedaremos con esta boda cantarina (si no elegimos la excelsa ’50 primeras citas’) donde Sandler y Drew Barrymore dan credibilidad y alegría y además tenemos por ahí a un hilarante John Lovitz haciendo lo que mejor sabe hacer.

Call me by Your Name

Dirección: Luca Guadagnino

Reparto: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg

Primer amor, sentimientos que despiertan y nos confunden. La mirada de la llegada del amor que hace Luca Guadagnino ha sido colmada de elogios, nominaciones y algún premio. El adolescente Elio se encuentra desarrollando una relación más profunda con Oliver, el asistente de investigación de su padre. Rodada en hermosos paisajes campestres al sol. Michael Stuhlbarg es el gran tapado de una función a la que sus dos protagonistas robaron todo el protagonismo. Sobre todo Timothée Chalamet.

Crítica en Espinof: ‘Call my by Your Name‘.

Titanic

Dirección: James Cameron

Reparto: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Gloria Stuart, Bill Paxton

¿De verdad a estas alturas hay que presentar ‘Titanic’ a alguien? Ya que se ha dicho todo lo decible de esta epopeya doblemente histórica, me gustaría destacar la aparición de Billy Zane en la divertidísima ‘Holmes & Watson‘, una de las últimas comedias en ser realmente masacradas por la crítica. En ella vemos a Zane subir a bordo de la gran nave que nunca regresaría.

Crítica en Espinof: ‘Titanic‘.

El apartamento

Dirección: Billy Wilder

Reparto: Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray, Ray Walston

Billy Wilder, en lo más alto de su reinado cinematográfico, maneja a Jack Lemmon y Shirley MacLaine a través de una película que explora mejor que ninguna otra, la soledad, la desesperación y el encontrarse en un mundo al que le importas un carajo. Cinco premios de la Academia sobre diez nominaciones, incluidos mejor película, director y guión original, aunque ninguno de sus protagonistas logró el premio gordo.

Crítica en Espinof: ‘El apartamento‘.

Zombies Party (Shaun of the Dead)

Dirección: Edgar Wright

Reparto: Simon Pegg, Kate Ashfield, Nick Frost, Bill Nighy

No era el debut de Edgar Wright, pero como si lo fuera. Con el paso del tiempo, ‘Shaun of the Dead’ sigue siendo grande y va sobrada corazón y cerebro. Una comedia romántica con zombies que habla como ninguna otra (tal vez con el permiso de las comedias sobre la madurez de Apatow) del compromiso y los miedos que lo rodean. Una obra maestra la mires por donde la mires.

Annie Hall

Dirección: Woody Allen

Reparto: Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts, Carol Kane, Paul Simon

‘Annie Hall’ sigue siendo una de las mejores comedias románticas jamás hechas. Tal vez la mejor. La película evita caer en el abuso emocional para centrarse en pequeños momentos cotidianos llenos de alegría y/o decepción con rupturas de la cuarta pared y mucha mala baba. No es muy probable que con la que está cayendo vaya a ganar nuevos adeptos, pero es imposible de olvidar para todos los que ya la han disfrutado.

10 razones para odiarte

Dirección: Gil Junger

Reparto: Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levit

Los años 90 fueron sobrados de Shakespeare, pero tal vez el más fresco de todos fue este encantador cuento situado en una escuela secundaria de Seattle. Convirtió en estrellas a los novatos Heath Ledger y Julia Stiles y puso en órbita a algún otro. Todos los tópicos están como nunca los habíamos visto antes a un ritmo prodigioso.

Atrapado en el tiempo

Dirección: Harold Ramis

Reparto: Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott, Stephen Tobolowsky

El sarcástico meteorólogo Phil Connors se queda atrapado en un bucle temporal en el que se ve obligado a convertirse en su mejor versión y poder conquistar a la chica de sus sueños. La película sigue siendo un icono y un clásico recurrente que incluso ha tenido una secuela en esta última Super Bowl. Cuando Bill Murray era garantía de diversión .

Her

Dirección: Spike Jonze

Reparto: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Chris Pratt

La deshumanización más hermosa que se haya visto en una pantalla de cine. Jonze a pleno rendimiento sirviendo en bandeja una reflexión abrumadora a un reparto ideal. Otro de esos papeles de la estrella de ‘Joker‘ que merecían un mayor reconocimiento, aunque parece que pintarse como un payaso suma puntos de cara al prestigio de una de las grandes estrellas de la interpretación del cine actual.

Crítica en Espinof: ‘Her‘.

Cuatro bodas y un funeral

Dirección: Mike Newell

Reparto: Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas, Simon Callow, James Fleet, John Hannah

Newell, todo un veterano que había tocado todos los palos posibles, desde la adaptación de Bram Stoker con Charlton Heston a las aventuras televisivas del joven Indiana Jones, supo manejar el ascenso de Richard Curtis desde la pequeña pantalla. El resultado es una comedia deliciosa que instauró de alguna manera el género británico entre los espectadores de todo el mundo.