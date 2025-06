Música

Se anunció la reedición de “Dancing In The Street” en vinilo blanco de 12″, que estará disponible el viernes 29 de agosto. Esta versión física remasterizada reúne por primera vez todas las mezclas de la canción. Además, el 30 % del precio de venta se donará a Band Aid Charitable Trust.

“Nos reímos muchísimo haciendo ‘Dancing In The Street’. Tanto la canción como el vídeo se grabaron en el estudio en un solo día. ¡Qué bien lo logramos! Ahora es divertidísimo verlo. Disfrutamos mucho improvisando e intentando imitar los pasos del otro, improvisando sobre la marcha. Fue la única vez que David y yo colaboramos en algo, lo cual es una verdadera lástima”, posteó Jagger.

We had such a laugh doing Dancing in the Street with both the song recorded in the studio and the video done in one day. Remarkable how we pulled it off really. The video is hilarious to watch now. We enjoyed camping it up and trying to impersonate each other’s moves, making it… pic.twitter.com/0HWeTFk1id

— Mick Jagger (@MickJagger) June 10, 2025