Con material inédito, «Rock’n’ Roll Star!» saldrá a la venta el 14 de junio.

La caja recopilatoria tendrá un set de 5 CD’s y 1 Blu-Ray; y explora el viaje de David Bowie desde febrero de 1971 a través de la creación de su alter ego Ziggy Stardust, y la grabación de su álbum conceptual The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Rock ‘n’ Roll Star! contiene 29 temas inéditos, que incluyen demos, tomas descartadas, versiones alternativas y grabaciones de ensayos. Entre ellos se destacan versiones alternativas de “Lady Stardust” y “I Can’t Explique” de The Who, así como una versión inédita de “Shadow Man”. Como adelanto, lanzaron una versión demo de “Ziggy Stardust” de 1971.

[embedded content]

El paquete incluye dos libros; el primero contiene recuerdos y notas detalladas del artista, imágenes nunca antes vistas, entrevistas, reseñas y artículos. El otro es una reproducción de 36 páginas de los cuadernos personales de David Bowie de la era Ziggy Stardust.

Rock ‘N’ Roll Star! ya está disponible para la pre-venta y saldrá el 14 de junio.