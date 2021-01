Música

La cantante estrenó nuevo tema y anticipó algunos detalles del sucesor de “Norman Fucking Rockwell!”.

Finalmente tenemos más información sobre lo nuevo de Lana del Rey y son todas buenas noticias. El disco se llamará “Chemtrails over the Country Club” y saldrá el 19 de marzo del 2021. Contará con 11 canciones y será el disco número 7 de la artista neoyorquina. La tapa del álbum, que también conocemos ahora, es muy original y la muestra a Lana rodeada de sus amigas, ya que este disco trata sobre ellas.

“Let me love you like a woman” fue el primer adelanto lanzado a fines del 2020, pero llegó el turno del segundo. Se titula igual que el disco, “Chemtrails over the Country Club” y ya tiene video oficial dirigido por BRTHR y que podés ver a continuación: