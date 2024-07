Música

Además, Snoop Dogg y Pharrell Williams estuvieron entre quienes llevaron la antorcha olímpica en la preparación previa a la ceremonia.

Lady Gaga fue la primera en subir al escenario durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Paris, interpretando en francés “Mon Truc en Plume”.

[embedded content]

Después de la actuación, Gaga compartió en sus redes sociales: “Me siento completamente agradecida de que me hayan pedido abrir las Olimpiadas este año. También me siento honrada de que el comité organizador de los Juegos Olímpicos me pida cantar una canción francesa tan especial—una canción para honrar al pueblo francés y su tremenda historia del arte, la música y el teatro”.

En la ceremonia de apertura también participaron la cantautora franco-maliense Aya Nakamura, la cantante Juliette Armanet (que interpretó “Imagine” de John Lennon) y el rapero francés Rim´k, entre otros.

Céline Dion cerró el espectáculo con una interpretación de “l’Hymne à l’amour (Oda al amor)” de Edith Piaf. Es la primera actuación de la cantante canadiense desde que canceló las fechas de su gira antes de revelar que está luchando contra el síndrome de la persona rígida, un raro trastorno neurológico que causa espasmos musculares severos.

Céline Dion opening the Olympics by singing under the Eiffel Tower, life is complete pic.twitter.com/Li7YSccnRu — celine vocals (@CelineOracle) July 26, 2024

No es la primera vez que Dion sube a un escenario olímpico. En la ceremonia de apertura de Atlanta 1996 interpretó “The Power of the Dream”

La artista posteó: “¡Me siento honrada de haber actuado esta noche para la ceremonia de apertura de París 2024, me llena de alegría estar de vuelta en una de mis ciudades favoritas!”.

Además, estrellas como Ariana Grande, John Legend, Rosalía, Mick Jagger y muchos más fueron vistos en las festividades olímpicas de París.