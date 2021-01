Música

Acompañada por la banda de la Infantería marina de los Estados Unidos, Lady Gaga cantó el himno en la asunción de Joe Biden y emocionó a todos.

La cantante recibió una ovación luego de entonar “The Star-Spangled Banner”, la canción escrita en 1814 por Francis Scott Key y John Stafford Smith.

Antes de retirarse, Gaga saludó al nuevo presidente y a Kamala Harris, la primera vicepresidenta mujer del país.

Podés verlo acá

aa

Ayer, la artista compartió una foto desde el Capitolio que superó los 2 millones de likes en su cuenta de Instagram. “Rezo porque mañana sea un día de paz para los estadounidenses. Un día para el amor, no para el odio. Un día para la aceptación, no para el miedo. Un día para soñar con nuestro hermoso futuro como país. Un sueño no violento, que de seguridad a nuestras almas”, expresó ilusionada.

Yamila Pagani