El ciclo de acústicos Lado B presenta el próximo viernes 19 de septiembre a las 20.30, en la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera (San Martín 459) a Los Icardis y la Agrupación 20 de Julio.

Los Icardis nacen por iniciativa de Javinho Godoy, referente y fundador de la banda, quien convocó a sus compañeros de ruta para dar forma a un proyecto con identidad propia. La formación inicial contó con Aldana “Wanda” Aragón en bajo y coros, y luego se sumó Anahí Ruiz. En 2024, tras una breve pausa, se incorporó Gimena Olmos en batería y voces, aportando frescura y nueva energía. Así fue consolidándose una propuesta artística que respira la fuerza del rock alternativo, la emoción y el deseo de compartir música.

La banda hizo su debut durante la pandemia, a fines de 2020, a través de un streaming desde La Osera Casa Cultural. Desde entonces, han llevado su música a encuentros íntimos, muestras artísticas, radios, bares y festivales, compartiendo escenario con otras bandas locales. Ensayan en La Casa de los Gatos, espacio que se ha convertido en su lugar de encuentro y creación.

Musicalmente influenciados por el rock alternativo, interpretan composiciones originales de Javinho, versionadas colectivamente por la banda. Entre sus temas más destacados se encuentran La Cumbiancha, XL y Chica Tornado. Además, incluyen versiones de clásicos como La gata bajo la lluvia y Así no te amará jamás.

Desde 2022 participan del tradicional Fogón de San Juan, han integrado grillas en diversas fechas locales y han llevado su música de gira por la provincia de Córdoba. En 2024 se presentaron en el ISAC, en Ultimaco Rock (Cachalahueca), y en 2025 formaron parte de la feria Qunty Popup y el festival Renacimiento de Amigos (Cachalahueca). En cada presentación celebran la música como espacio de encuentro, con un ritual cargado de entrega, humor y conexión.

El ciclo de acústicos Lado B es una iniciativa cultural impulsada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, con la organización de la Secretaría de Gestión Cultural. El programa busca brindar un espacio a artistas emergentes, promoviendo la diversidad de géneros musicales. El ingreso al concierto se realizará mediante un bono contribución de $8.000.

