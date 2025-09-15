En la tarde de ayer el canto joven inundó el gran patio de La Casa de la Puna gracias a la presentación de los estudiantes del Instituto Rubinstein.

El grupo que asiste a la FAPIC (Formación Artística Profesional para las Industrias Culturales) bajo la dirección del profesor Santiago Benítez, deleitó al público con una serie de canciones clásicas de diferentes estilos. “La idea de esta presentación fue que tuviera un sentido didáctico musical ya que los chicos están haciendo sus primeras armas escénicas, en cuanto todo lo que tiene que ver con la producción de un espectáculo, el armado del sonido, entre otras cosas, y siempre contamos con La Casa de la Puna que sabemos que es el lugar para venir a compartir todas las manifestaciones culturales”, indicó el docente.

También formó parte de la propuesta artística Sheila Gonzaga, compositora, cantautora, pianista, profesora de canto y piano y productora musical cuyo arte busca profundizar temas sobre la fe cristiana y los valores relacionados con ella. “Fue una gran sorpresa participar y presentar mis canciones, hacer conocer mi música y mi arte en este lugar tan lindo. Defino mi música como genuina, porque trato de hacer lo que siento y no solo un género porque es popular o porque venda, intento que no pierda mi esencia. Hago música con mensaje, canciones cristianas en las que hablo de Jesús y su obra, pero también hablo del amor. Es un mensaje de esperanza, de fe y de la necesidad de apreciar la vida, el presente y las pequeñas cosas de lo cotidiano”, destacó la artista.

Además de la música otra de las razones que convocó a los visitantes de Casa de la Puna fueron los coloridos puestos de más de 20 emprendedores que ofrecieron sus artesanías, productos regionales y artículos de diseño, regalería y hogar durante toda la tarde.