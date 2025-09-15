Tras la inauguración de la Ruta Provincial N° 42 en Tintigasta, se concretó la firma de dos importantes convenios de obra vial que beneficiarán al Este catamarqueño.

El intendente Raul Barot , junto al gobernador Raúl Jalil y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia Fernando Monguillot, formalizaron el acuerdo para la pavimentación de la Ruta Provincial N° 27, en el tramo que une La Bajada con Los Molles, obra que comenzará en los próximos meses.

En la misma jornada, se firmó un segundo convenio para el asfaltado de la Ruta Provincial N° 21, en el tramo que conecta Alijilán, El Alto y Tapso, fortaleciendo la conectividad entre localidades clave del departamento Santa Rosa.

Estas obras permitirán mejorar la transitabilidad, optimizar la seguridad vial y potenciar el desarrollo comercial y productivo de la región, consolidando el compromiso del Gobierno provincial con la infraestructura y el crecimiento del interior catamarqueño.

