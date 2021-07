Una de las frases que más repiten los gurús de Internet, y que recientemente ha corrido mucho por las redes sociales gracias a la película ‘The Social Dilemma’, es la siguiente: “If you’re not paying for a product, then you are the product”. Es decir, que si no pagas por el producto, entonces es que el producto eres tú.

Este mensaje hace referencia a todas las grandes plataformas, esas llamadas Big Tech que aparentemente son gratuitas para los usuarios, pero que esconden un precio mucho mayor que es considerado como el oro de hoy en día: tus datos y la pérdida de tu privacidad.

No solo son las redes sociales las que se nutren de nuestra información personal. Hay un gigante entre los gigantes que durante años ha conseguido ser titánico gracias a todos los datos que aportamos los usuarios. Efectivamente, hablamos de Google y su buscador.

Sin pretender que esto sea una crítica a la compañía de Mountain View, la realidad es que son muchas las iniciativas que han surgido en los últimos años para proponer alternativas a Google que sean más responsable con la privacidad de los usuarios. Una de estas plataformas es Brave, un navegador que ha ido creciendo en popularidad y que acaba de anunciar que ofrecerá de forma gratuita su nuevo motor de búsqueda Brave Search, ya disponible en beta.

Brave Search: sin rastreo personal, de las búsquedas o de los clics

Desde que fue anunciado, el pasado mes de marzo, Brave Search ha sido probado por más de 100.000 usuarios. Brave ha superado recientemente los 32 millones de usuarios activos mensuales y su plan es que Brave Search impulse su papel en el mercado de los navegadores.

A diferencia de otros como Bing o Google, Brave Search asegura que no rastrea a los usuarios, sus búsquedas o sus clics. En sus palabras: “Bloquea los rastreadores que invaden la privacidad para poder navegar sin que te sigan por toda la web”. Por el contrario, apoya a los ‘pequeños’, a los creadores, con “anuncios privados y anónimos mientras navegas”.

El motor de búsqueda, que se define como “completamente independiente”, también promete transparencia, sin “métodos o algoritmos secretos para sesgar los resultados”. Brave Search no tiene sus propios índices internos y privados a la hora de priorizar resultados, sino que los resultados vienen definidos por la comunidad que puede contribuir de forma anónima para definir estos índices o motor. Esto supone una verdadera alternativa independiente a las grandes tecnológicas, ya que habitualmente muchos de los buscadores que no son Bing o Google alquilan los índices que tienen estos dos gigantes.

La beta de Brave Search ya está disponible para todos los usuarios del navegador en iOS, Android y escritorio. Al principio, los usuarios tendrán que seleccionar manualmente Brave Search como su opción de motor de búsqueda. Esta plataforma llega para competir con Yahoo!, Bing y Google, que hoy en día manejan más del 96% del mercado en todo el mundo (Google 92,2%, Bing 2,27% y Yahoo! 1,5%).

App Brave Search. 20BITS

Otros buscadores que llevan la privacidad por bandera

Neeva, el más benjamín

Hace escasos días conocimos que se lanzaba un nuevo buscador: Neeva, cuyas principales diferencias son que es de pago y no tiene publicidad. Tras unos meses en beta, llega este nuevo motor de búsqueda creado por exaltos ejecutivos e ingenieros de Google. Cuesta 5 dólares al mes, y de momento solo disponible en inglés.

DuckDuckGo, el ‘pato privado’

Es uno de los que mayor fama ha recalado en los últimos meses e incluso a principios de este año se jactaba de haber alcanzado un récord con 100 millones de búsquedas en un día. DuckDuckGo, “El buscador que no te rastrea”, fue lanzado en 2008 y asegura que no guarda la información personal, que no persigue al usuario con anuncios y que tampoco hace seguimiento de los datos.

Qwant, el modelo francés

Su lema es que “protege las libertades de sus usuarios y garantiza la preservación del ecosistema digital. Nuestras palabras clave: privacidad y neutralidad”. El buscador francés no guarda ni usa datos personales y su particularidad es la búsqueda panorámica: tras introducir los términos que quieres buscar, los resultados significativos aparecen en una única página, de modo que el ‘scroll’ se amplía respecto a lo habitual.

PrivacyWall, con cookies pero sin rastreo

Un motor de búsqueda que protege tu privacidad, que no registra ninguna actividad ni almacena el historial. Sí tiene cookies, con el matiz de que no recogen información personal.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.