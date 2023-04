La UCR cambio de opinión a su apoyo a la Boleta Única y al desacople electoral

“La Boleta Única Electrónica no se puede implementar. Es un oportunismo del peronismo capitalino que vio la oportunidad de desacoplarse no solo de la oferta nacional, sino de la oferta provincial. Es vox pópuli de la molestia que viene manifestando el intendente Gustavo Saadi con el gobernador Raúl Jalil por no haber convocado a las elecciones a marzo. Con esto está buscando la forma de desmarcarse, despegarse del fracaso electoral que va a tener el peronismo tanto a nivel nacional, provincial y municipal en Catamarca”, opinó.

Sin embargo, la semana pasada Marchioli pidió que Jalil y Saadi lleguen a un acuerdo para provincializar el sistema. En el marco del debate por la posible elección con Boleta Única en la Capital, Marchioli había dicho que le parecía “perfecto” y que “se tiene que hacer a nivel provincial para que los catamarqueños no tengan ‘mescolanza’ de boletas”.

En la misma línea, el Comité Provincia de la UCR (que preside Marchioli) emitió un comunicado en el que señaló que alentó al Gobierno a implementar la Boleta Única y aseguró que “se configura como un avance importantísimo en la búsqueda de una mejor democracia, ya que transparenta la participación, economiza recursos, es amigable con el medio ambiente al reducir residuos y la utilización de cientos de kilos de papel”.

Reunión en el Comité

En la reunión de líneas, Marchioli debió enfrentar los planteos de diferentes dirigentes por el documento que exhortaba al Gobierno a implementar la Boleta Única. El diputado se justificó diciendo que dio a conocer el documento en un grupo de Whatsapp donde están todos los secretarios del partido y que algunos le dieron su apoyo para darlo a conocer.

Luego de un encendido debate, se acordó solicitar a los legisladores radicales que no permitan el desdoblamiento de las elecciones en la provincia. Los asistentes al cónclave coincidieron en emitir un documento que sea claro con respecto a la imposibilidad de modificar la fecha de las elecciones tanto en el ámbito municipal como provincial.