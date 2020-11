Música

Muchos esperaban(mos) una gran cantidad de premios Grammy para el artista nacido Abel Tesfaye, aka The Weeknd, cuyo reciente disco Blinding Lights viene siendo un éxito mundial. Pero al conocer las nominaciones ayer, fue un shock cuando se notó que el artista fue excluido por completo.

Como señala Variety, hay algunas explicaciones posibles. Primero, quizás los representantes de The Weeknd en Republic Records se olvidaron de enviar su música para su consideración. Por supuesto, manejaron con éxito el papeleo de Taylor Swift, ayudándola en el camino hacia cinco nominaciones. Otra posibilidad es que la mano derecha no supiera lo que estaba haciendo la mano izquierda; que el comité de R&B lo consideraba pop, el comité de pop pensó que contaba como R&B, y se escabulló. En un tweet publicado ayer a la noche, The Weeknd escribió: “Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes a mí, a mis fans y a la industria la transparencia”

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency… — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

En cuanto a los Grammy, el presidente y director ejecutivo interino de Recording Academy, Harvey Mason, Jr., no confirmó ni negó que The Weeknd se hubiera presentado para su consideración. Pero sí defendió el “proceso” que produjo las nominaciones, y le dijo a Variety que,

“El proceso está ahí para que podamos continuar monitoreando la excelencia. Estuve en la “sala principal” este año y observé, y las personas que están en ella son profesionales de la música, en la cima de su oficio en la composición y producción de canciones y hay muchos artistas. Y estaban escuchando críticamente cada canción que llegaba a sus escritorios, o escritorios virtuales, por lo que no creo que muestre un defecto en el proceso. Es un proceso largo y arduo y la gente se enorgullece de él. A la gente en esa habitación le importa: no hay agendas ahí, no hay “desaire a esta persona” o aquella persona. Se trata de “Intentemos encontrar la excelencia” “.

En una declaración posterior, Mason abordó los rumores de que la aparición de The Weeknd en el Super Bowl puede haber influido en su no convocaoria a los Grammy. TMZ informa que las personas cercanas al cantante sienten que la Academia de la Grabación se mostró en su contra después de que aceptó tocar en el Super Bowl, lo que le quitó la exclusividad a los premios. Mason negó que este fuera el caso, diciendo:

“Desafortunadamente, cada año, hay menos nominaciones que la cantidad de artistas merecedores. Pero como el único premio de música votado por pares, continuaremos reconociendo y celebrando la excelencia en la música mientras iluminamos a los muchos artistas increíbles que componen nuestra comunidad global. Para ser claros, la votación en todas las categorías terminó mucho antes de que se anunciara la actuación de The Weeknd en el Super Bowl, por lo que de ninguna manera podría haber afectado el proceso de nominación “.