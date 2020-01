29 enero, 2020 16:30

Una mujer le dio un beso apasionado delante de todos, al hombre que la quiso matar, mientras se disputaba el juicio.

Una situación atípica tuvo lugar esta semana en el municipio brasileño de Venâncio Aires, donde una mujer, que llevaba a juicio a su ex pareja por un intento de femicidio, le dio un beso apasionado delante de todos, al hombre que la quiso matar.

Pedro Rui da Fontoura Porto, el fiscal del caso, aseguró que Lisandro Rafael Posselt la quiso matar y le disparó sin dudarlo. La mujer, recibió dos de los cinco disparos que efectuó en la cabeza, pero sobrevivió.

“Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado”, contó Schlosser en una entrevista para al diario Gazeta do Sul.

Al mismo tiempo, la mujer puso énfasis en que la relación con el sujeto era buena. “De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No me puedo quejar, porque no es una mala persona. Me trató de la mejor manera posible. Fui una reina para él”, agregó.

Por más paradójico que parezca, no es la primera vez que trasciende un caso de estas características. En 2018, una mujer fue acusada de querer matar a su pareja. Sin embargo, la única testigo del hecho falleció, la víctima cambió su declaración y hoy siguen en pareja.

“Estaba lavando unas zapatillas y comencé a discutir con ella por el alojamiento del hermano. Me pega varios golpes con un palo, con la colaboración de la mayor de sus hijas. Luego sentí el cuchillo a la altura del pulmón izquierdo y salí a pedir auxilio”, fue lo que contó la víctima en su primera declaración.

Pero en febrero, cuando iba a empezar el juicio la misma persona, señaló que no se acordaba de lo qué había pasado y que su mujer solía tener episodios violentos “cuando se indispone”.

La testigo del caso falleció y Fernando Castro, el fiscal de la causa, retiró la acusación. Además, pidió cambiar la carátula a “lesiones leves”. Para el Tribunal el fallo fue unánime, la mujer quedó en libertad y hoy la pareja se reconcilió.

