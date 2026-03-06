Por iniciativa de la Caja de Crédito de Catamarca se realizó una reunión en el Sistema de Atención de Emergencias (SAE) para coordinar medidas frente al crecimiento de las apuestas ilegales en entornos digitales.

Según la Asociación de Loterías de Argentina (ALEA), entre el 60% y el 70% del mercado de apuestas online en el país funciona fuera de la ley: hay cerca de 1.000 sitios accesibles desde Argentina y menos del 5% están autorizados.

Se recordó que los únicos sitios legales son los que tienen el dominio “.bet.ar”, con controles de identidad y regulación vigente.

Además, promover o facilitar el juego ilegal es delito, según el artículo 301 bis del Código Penal Argentino, con penas de 3 a 6 años de prisión.

El trabajo conjunto entre organismos provinciales, el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, particularmente la División Ciberdelitos, buscará reforzar controles y prevención, especialmente para proteger a menores de edad.

Las denuncias sobre apuestas ilegales pueden realizarse a través del QR disponible en los canales oficiales o en: https://cajadecredito.catamarca.gob.ar/