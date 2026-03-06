Nuevo equipamiento para tramitar el DNI en distintas localidades de Catamarca

Esta semana se llevó adelante un operativo de entrega e instalación de nuevo equipamiento informático en oficinas del Registro Civil de la provincia, con el acompañamiento de personal del RENAPER.

Los nuevos equipos fueron instalados en 9 seccionales: CDR Hualfín, Corral Quemado, Huillapima, La Puerta, Palo Blanco, El Salado, Balcozna, San Antonio y el CDR 1322 de Capital.

En esta oportunidad, las autoridades visitaron la oficina seccional de La Puerta, donde se realizó la entrega del equipamiento y se acompañó a los técnicos durante el proceso de instalación. En la actividad participó el director de Asuntos Internacionales, Hugo Silva, quien formó parte del recorrido y acompañó las tareas que se llevaron adelante en el lugar.

El nuevo sistema permitirá tomar datos biográficos y biométricos para la emisión del nuevo DNI electrónico, además de incorporar un servidor con mayores medidas de seguridad, mejorando la calidad y rapidez del servicio para los vecinos.

Esta modernización de los Centros de Documentación de la provincia se concreta gracias a las gestiones realizadas por el ministro, con el objetivo de seguir fortaleciendo la atención en todo el territorio.