La Residencia de Adultos Mayores Fray Mamerto Esquiú abrió sus puertas a una celebración especial para dar la bienvenida a la primavera. Los residentes disfrutaron de un día lleno de música, color y alegría, en un ambiente preparado para compartir emociones, recuerdos y sonrisas.

Actualmente, 46 adultos mayores forman parte de esta institución, donde el equipo de trabajo desarrolla cotidianamente acciones de cuidado, contención y recreación. La jornada fue una muestra más del compromiso asumido por la Residencia para garantizar el bienestar integral y fortalecer los lazos comunitarios, reafirmando el valor de acompañar a nuestros mayores con respeto y calidez.