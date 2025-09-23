Desde la Dirección Provincial de Seguridad Vial organismo dependiente de la
secretaria de seguridad y Orden Publico, se complacen en comunicar que los
trabajos de prevención realizados en Ruta Provincial Nº4 desde el día 16 al 21
del corriente se llevaron a cabo con total normalidad, sin ningún tipo de
incidente vial en el tramo capital – El rodeo. El Director Sergio Leiva junto a
su equipo, dio inicio con dos reductores de velocidad uno en el Km. 14 y otro
en La Calera más una motocicleta de la Dirección, que patrullaba la ruta. Al día
siguiente se cambiaron de lugar los reductores, cuyo objetivo, lejos de afectar el
dinamismo o la fluidez del tráfico era verificar los elementos de seguridad, es
decir que todos los pasajeros posean colocados el cinturón, luces bajas y de
posición encendidas, que los tráileres estén en condiciones en cuanto a las
cadenas, las luces y que no superen el ancho del vehículo tractor. El sábado y
domingo estuvimos en el puesto caminero que se encuentra en la Villa de El
Rodeo y se realizaron controles de alcoholemia, entre los dos días se realizaron
869 controles, todos Negativos, resultados similares se obtuvieron en los
años 2023 y 2024. En síntesis, notamos una mejora importante al uso y
utilización de los elementos de seguridad, pero sigue fallando la temeridad de
unos muy pocos que sobrepasan en un camino sinuoso, estrecho y sobre todo
prohibido, ya que desde las rejas hasta el rodeo en la calzada hay linea continua,
lo que evita realizar sobrepasos. Por último, luego de realizar los controles de
alcoholemia en el puesto se les advertía a los conductores sobre la distancia
que deben llevar respecto de los otros vehículos, evitando bajar “casi
pegado”, ya que una pequeña frenada o mala maniobra generaría un
incidente vial en cadena