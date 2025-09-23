Este lunes el Gobierno de Catamarca inauguró una nueva obra de infraestructura vial en el territorio provincial. Con la presencia del gobernador Raúl Jalil; el intendente de Aconquija, Cristian Gutiérrez, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, quedó inaugurado un nuevo tramo de la obra de Ruta Provincial N°1.

El tramo inaugurado comprende la sección 2 de la obra general de pavimentación de Ruta 1, y abarca 5 kilómetros desde La Calerita hasta Loma Larga. La pavimentación de la sección 2 se suma a los 23 kilómetros realizados entre Aconquija-Estancia Los Narváez y los 8 km de la zona urbana en Singuil. Además, se debe recordar que se construyeron dos puentes como parte integral de esta obra: uno en Singuil y otro en el acceso a Aconquija.

En el último tramo Loma Larga-Las Chacritas, de 9 km de longitud, se concluyó con la ejecución de las excavaciones y conformación de terraplenes, conjuntamente con las obras de artes. Actualmente, se está ejecutando la conformación de la base granular, con un avance del 80% y se prevé la finalización de esta en enero del 2026.

Inicialmente, esta obra contaba con financiamiento nacional, pero desde el cambio de gestión en 2023, el Gobierno de Catamarca se hizo cargo de la obra que permitirá a los habitantes de Aconquija una conexión fluida, ágil y segura con Ambato y el Valle Central de la provincia.

El ministro Fernando Monguillot destacó el trabajo que se viene realizando en materia de infraestructura vial. “Tenemos un Gobernador que está transformando Catamarca. La gestión de gobierno ya lleva asfaltados más de 700 kilómetros en todo el territorio de la provincia, lo que marca la visión de Raúl de unir y conectar todos nuestros pueblos para brindarles más posibilidades en producción, trabajo y turismo”, afirmó.

La vecina Sonia Herrera contó las sensaciones que les genera a todos los habitantes de los pueblos que atraviesa la Ruta 1 ver el camino asfaltado. “Durante generaciones muchos de nuestros pueblos no pudieron unirse por la falta de conectividad. Ver la ruta asfaltada para nosotros es mucho más que una obra, es esperanza y un sueño cumplido para todas nuestras familias”.

Por último, el intendente Cristian Gutiérrez recordó: “cuando Raúl asumió como gobernador nos preguntó cuál era la obra importante para Aconquija, y en aquel entonces no dudamos en decir la Ruta 1. Hoy nos falta muy poquito para ver toda la ruta pavimentada, por eso quiero reconocer el trabajo de nuestro gobernador no tan solo en Aconquija y Andalgalá, sino en toda la provincia”.

También participaron del acto el senador departamental, Horacio Gutiérrez; los intendentes de Los Varela, Patricio Villafañez; de La Puerta, Osvaldo Gómez; las diputadas María Argerich y Paola Fedeli; el ministro de Minería, Marcelo Murua; el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, entre otras autoridades.