Música

La actuación callejera improvisada de Ed Sheeran en Bengaluru, se vio interrumpida después de que un agente de policía le desconectara el sonido.

Los fans compartieron imágenes del incidente en redes sociales, el cantante le dijo a la multitud de Church Street: “Íbamos a tocar más de una canción, pero solo se nos permite tocar una, así que espero que sea suficiente”.

A police officer pulled the plug when Ed Sheeran surprised everyone on Church Street😂😭😭😭 pic.twitter.com/cMIRoLC7Mk

— Naai sekar (@snehaplsstop) February 9, 2025