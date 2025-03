La Policía Nacional advierte de la nueva estafa que está circulando por España. Son varias las personas que han denunciado la llegada de unos correos fraudulentos en los que suplantan la identidad de los cuerpos de seguridad del Estado para intentar infectar los dispositivos. No es la primera vez que se realiza un timo en el que los ciberdelincuentes se hacen pasar por los agentes.

Ha sido la propia policía quien ha difundido un vídeo a través de su cuenta de TikTok avisando de esta estafa. La agente asegura que «han detectado una campaña masiva de correos» que está utilizando el dominio @policia.es para hacerse pasar por ellos. Además, afirma que el nombre de usuario puede ir variando.

En ese correo fraudulento, los estafadores piden a los usuarios que acudan a un «supuesto departamento central», situado en Madrid, para revisar un supuesto expediente que está a nombre de la persona que ha recibido el mensaje. Es ahí donde se encuentra el problema. Y es que para poder hacer a esa documentación, es necesario pinchar en un enlace que tiene como objetivo infectar el dispositivo y robar datos como, por ejemplo, nombre, dirección o los datos de la tarjeta de crédito.

La Policía Nacional lo ha querido dejar claro: «No, no hemos sido nosotros» y ha recomendado que no se acceda en el enlace y se elimine el correo recibido.

Los consejos del INCIBE

Los casos de phishing son cada vez más frecuentes. Tal y como explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), encargado de detectar y alertar de las nuevas campañas fraudulentas que afectan al país se trata de una «técnica utilizada por los ciberdelincuentes para obtener información confidencial como contraseñas, números de tarjetas de crédito y otra información de carácter personal de los usuarios».

Imagen creada por una IA. DALL-E via Bing Image Creator

Para ello, emiten correos electrónicos fraudulentos que «suplantan la identidad de empresas y organizaciones principalmente, en los que, bajo cualquier excusa, solicitan al usuario que acceda a un enlace facilitado en el propio mensaje o que se descarguen algún fichero malicioso».

El INCIBE ha compartido algunas recomendaciones para evitar ser una víctima de este tipo de fraudes. Lo más importante es no abrir correos que no has solicitado o que llegan de usuarios desconocidos. Es mejor eliminarlos y bloquear al remitente. «No contestes en ningún caso a estos correos, ni envíes información personal como contraseñas, datos personales y bancarios», señala la entidad.

Comprueba quién te ha mandado un mensaje antes de proporcionar cualquier tipo de información privada. No pulses en enlaces que se incluyan en correos electrónicos sin asegurarte de qué sitio llegan. Tampoco descargues «ficheros adjuntos que pueda contener el mensaje, ya que podrían ser maliciosos y contener malware». Utiliza antivirus para proteger tus dispositivos de cualquier amenaza y activa la autenticación.