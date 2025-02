Música

«Hurry Up Tomorrow», que se basa en su nuevo álbum del mismo nombre del músico canadiense, se estrenará el próximo 16 de mayo.

The Weeknd compartió el primer tráiler de su thriller psicológico Hurry Up Tomorrow, en el que interpreta una versión de sí mismo que lucha contra el insomnio y parece estar enfrentando un colapso.

La película co-protagonizada por Jenna Ortega y Barry Keoghan, está dirigida por Trey Edward Shults (Waves, It Comes for Us) y coescrita por The Weeknd junto con Shults y Reza Fahim.

HURRY UP TOMORROW OFFICIAL TRAILER IN THEATERS MAY 16th pic.twitter.com/3o6yct73Ce — Abel Tesfaye (@theweeknd) February 4, 2025

El artista, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, ha manifestado su intención de dejar atrás su nombre artístico, y esto se insinúa en el tráiler. Una voz dice: “Llámame por el nombre familiar”, mientras alguien de fondo grita “Abel”, sugiriendo este cambio de identidad.

En una entrevista con Entertainment Weekly, The Weeknd declaró: “Esta experiencia fue realmente introspectiva y catártica para mí. Desde la escritura hasta la producción y la posproducción, me di cuenta de lo mucho que esta forma de arte puede ser un catalizador para las conversaciones sobre nuestras emociones, salud mental y vulnerabilidades”.