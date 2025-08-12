Música

«Depeche Mode: M», se presentará en salas de todo el mundo por tiempo limitado a partir del 28 de octubre.

Depeche Mode confirmó el estreno de su película de concierto filmada por el galardonado cineasta mexicano Fernando Frías. El documental es un registro de los tres shows que la banda británica ofreció en 2023 en el Estadio Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de su gira Memento Mori.

“DEPECHE MODE: M”

The cinematic experience from award-winning Mexican filmmaker Fernando Frias is coming to cinemas and IMAX worldwide for a limited time beginning Tuesday, October 28. Tickets go on sale September 17. Visit https://t.co/eSSKznIJYW for more details.… pic.twitter.com/vKCLrCHRCB — Depeche Mode (@depechemode) August 12, 2025

“En esencia, nuestra nueva película M trata sobre la profunda conexión entre la música, la cultura y la gente, y Fernando Frías, quien dirigió y concibió la película, hizo un hermoso trabajo al contar esa historia a través del lente de la cultura mexicana y nuestros espectáculos en la Ciudad de México”, declaró Dave Gahan.

Depeche Mode se presentó ante más de 3 millones de fans durante la extensa gira mundial que realizaron para promocionar su decimoquinto álbum de estudio, Memento Mori. Este disco fue el primero tras la muerte del tecladista Andy Fletcher en 2022.