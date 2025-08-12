Música 12 Ago

«Depeche Mode: M», se presentará en salas de todo el mundo por tiempo limitado a partir del 28 de octubre.

Depeche Mode confirmó el estreno de su película de concierto filmada por el galardonado cineasta mexicano Fernando Frías. El documental es un registro de los tres shows que la banda británica ofreció en 2023 en el Estadio Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de su gira Memento Mori. 

“En esencia, nuestra nueva película M trata sobre la profunda conexión entre la música, la cultura y la gente, y Fernando Frías, quien dirigió y concibió la película, hizo un hermoso trabajo al contar esa historia a través del lente de la cultura mexicana y nuestros espectáculos en la Ciudad de México”, declaró Dave Gahan.

Depeche Mode se presentó ante más de 3 millones de fans durante la extensa gira mundial que realizaron para promocionar su decimoquinto álbum de estudio, Memento Mori. Este disco fue el primero tras la muerte del tecladista Andy Fletcher en 2022.

Karota Alves Da Cruz

