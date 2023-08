Para la diputada opositora Natalia Herrera existe una clara contradicción dentro

del frente oficialista de Unión por la Patria (UP). Para el caso, señaló que el

oficialismo pregona la defensa a las víctimas de violencia de género pero a la vez

avala que algunos de sus integrantes, denunciados por violentos, vayan por su

reelección. En este sentido, ilustró los casos con los intendentes Elpidio Guaraz,

Francisco Gordillo y el edil a cargo de intendencia, Franco Carletta.

“Cuando el discurso no coincide con los actos”, arrancó la legisladora radical, para

señalar que UP “pregona en sus discursos, en sus proyectos, en sus slogan la

defensa a las víctimas de violencia de género y mientras se quieren apropiar de

esta bandera, postulan, avalan y apoyan que violentos continúen en el poder

poniendo a las víctimas en mayor situación de indefensión”. Herrera remarcó que

“esta incoherencia entre lo que se dice con lo que se hace permite que violentos

sigan impunes”.

A la vez, consideró necesario “que la sociedad conozca que Elpidio Guaraz,

Franco Carletta y Francisco Gordillo, actuales intendentes de localidades

catamarqueñas, van por la reelección pese a las graves acusaciones que pesan

sobre ellos”. “Guaraz está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada,

abuso sexual con acceso carnal y abuso de autoridad, Carletta está denunciado

por violencia de género y abuso sexual e imputado por lesiones agravadas,

mientras que Gordillo fue imputado por lesiones leves agravadas en contexto de

violencia de género”, reseñó.

Así, apuntó que “desde la presidenta del PJ, Lucía Corpacci y el gobernador Raúl

Jalil hasta todas las demás autoridades del partido se consensuó para que estas

personas los sigan representando, revictimizando a las denunciantes con el

respaldo de sus pares políticos”. La legisladora opositora incluso señaló que “tal es

así, que el año que viene ocupará una banca de Diputados una persona sobre la

que también pesan denuncias”. “¿Estos serán los funcionarios que velarán por los

derechos de las víctimas?”, cuestionó seriamente.