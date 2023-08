En un esfuerzo conjunto, la Cámara de Diputados y el Sistema de Atención Médica

de Emergencia (SAME) rubricaron un convenio de cooperación que tiene como

objetivo fundamental promover la formación de los agentes de la institución

parlamentaria en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y el Manejo de

Desfibriladores Externos Automáticos (DEA). La iniciativa apunta a brindar

herramientas a la comunidad no médica para actuar de manera efectiva en

situaciones de emergencia donde cada minuto cuenta.

El convenio firmado por la titular de Diputados, Cecilia Guerrero, junto al director

del SAME, Nicolás Humberto Orellana, refleja la preocupación compartida por las

altas tasas de muertes repentinas en Argentina. Según estadísticas,

aproximadamente 40.000 muertes repentinas ocurren anualmente en el país, y

alarmantemente el 70% de estos casos tienen lugar fuera de los hospitales y lejos

del alcance de la atención médica pública. Así, los lugares de trabajo y otros

entornos cotidianos se convierten en los escenarios de estas emergencias, lo que

enfatiza la importancia de la respuesta rápida y eficaz de las y los ciudadanos.