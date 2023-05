Monti ratificó la necesidad de diálogo al sostener que la oposición tiene una oportunidad histórica para volver al Gobierno. “Hoy el 70% de los catamarqueños rechaza la gestión del gobernador Jalil y no por capricho porque la gente le ha dado una oportunidad a Jalil para que gobierne y se ocupe de los problemas de la gente, pero no para que viaje por el mundo haciendo turismo”, dijo.

“A esta oportunidad, nosotros no la podemos dilapidar”, consideró y agregó que la situación interna del PJ “está generando coletazos muy duros” dentro del propio ámbito del Frente de Todos. “Lo natural sería que un gobernador que está transitando por su cuarto año de gestión sea el candidato a la reelección y eso no está pasando y esto genera tensiones dentro del oficialismo, porque la gente está claramente rechazando la gestión”, consideró.

Monti llamó a los radicales a salir a caminar defendiendo las ideas de cada uno, “sin pegarnos codazos públicos entre nosotros porque le estamos haciendo el juego al gobierno”. En este sentido, ratificó que su estilo nunca será salir a cuestionar públicamente a otro dirigente radical.

También se refirió a la polémica por los apoyos radicales a precandidatos a presidentes del PRO. “Yo soy radical y mi candidato es Gerardo Morales, pero también hay otros precandidatos que son buenos. ¿Por qué nos vamos a andar tirando de los pelos por ver quién apoya cada candidato?”, se preguntó y agregó: “Estamos en democracia y tenemos que tener libertad de opiniones y tenemos que focalizar como prioridad número uno construir en Catamarca una alternativa a este gobierno que se está yendo”.

Cuestionamiento al cogobierno

Por otra parte, Monti se expresó en contra de que la oposición forme parte de los directorios de CAMYEN y el Fondo Fiduciario minero y le pidió a sus pares de la UCR que entren en el juego del Gobierno. En este marco, el diputado indicó: “No nos vengan a tirar zanahoria. Estamos en la víspera de un proceso electoral, no discutamos más reglas del juego, nos paremos defendiendo los derechos de la gente con un gobierno que ha atropellado a la gente. Lo enfrentemos de punta y reemplacemos“.

Para Monti, la oposición tiene que “integrar los órganos de control político institucional de fiscalización” y no formar parte de “cogobiernos”. “Hay una Comisión Bicameral de control de CAMYEN creada por Ley que no funciona, pongamos a funcionar a la Comisión Bicameral y que los legisladores que están en esta Comisión Bicameral reciban semanalmente toda la información”, dijo y añadió.

Finalmente, indicó que le llama la atención que recién ahora el Gobierno convoque a la oposición. “Yo no le creo nada al Gobierno de Jalil porque lo he vivido muy de cerca, no ha existido nunca ninguna intención de parte del gobierno de Jalil de hacer ninguna política de Estado”, cerró.