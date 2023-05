Seis jefes comunales del este provincial emitieron un severo llamado de atención

apuntado a la dirigencia de la Capital luego de que algunos sectores del

peronismo hayan impulsado a través de las redes sociales la idea de que el

intendente Gustavo Saadi compita en unas PASO la candidatura para la

Gobernación, rompiendo con ello el esquema oficialista. “¿Tan seguros están de la

victoria electoral algunos dirigentes?”, preguntaron Raúl Barot (Los Altos), Ariel

Ojeda (El Alto), Luis Polti (Recreo), Franco Carleta (Icaño), Mario Sosa (Tapso) y

Elpidio Guaraz (Bañado de Ovanta).

En primer lugar, los intendentes aclaran que su pronunciamiento no surgió por una

preocupación, puesto que “miramos puertas adentro de nuestro partido y vemos

con satisfacción que existan muchas posibilidades para que continúe el proyecto

político que le devolvió a Catamarca la posibilidad de crecer y soñar con un futuro

mejor”.

Los seis intendentes resaltaron que el peronismo se encuentra ante una

circunstancia histórica de poder “concatenar gestiones de gobierno consecutivas

en la prosecución de una misma idea, de un mismo objetivo, y de los mismos

valores que nos conjugan a todos en un mismo espacio”. “Ceder esta

circunstancia sería, para todos nosotros, un despropósito consecuencia solamente

de innecesarias imposturas de la política”, acotaron.

Así, sin vueltas, indicaron que “bien deberían saber los referentes capitalinos lo

que nos ha costado a los intendentes del interior lograr sostener los ideales del

peronismo en los años aciagos en que el radicalismo gobernaba basándose en la

premisa inicial de mantenernos desunidos”. En otras palabras, aluden a las dos

décadas de lo que fue la gestión del extinto Frente Cívico y Social.

Sobre este eje, preguntan si “tan seguros están de la victoria electoral algunos

dirigentes, que pueden darse el lujo de poner en estado de zozobra todo aquel

esfuerzo”.

Inclusive señalaron que “hay compañeros entre los firmantes que muchas veces

se mantuvieron en soledad en la derrota, o incluso en las pequeñas victorias que

nos hacían pensar que no todo estaba perdido, que debíamos seguir trabajando

más duro, más cerca y más juntos que antes”. Es que ven “con desazón que no se

valore el esfuerzo que pusimos durante años para aportar acompañamiento y

votos, aunque fuesen los más pocos, a las grandes elecciones que se disputaban

en la Capital”.

Así, apuntaron que “ese peronismo que habla desde el Interior de la provincia es el

que insta a todos los compañeros y compañeros a no poner las ansias por encima

del deber, a no priorizar los deseos por encima del proyecto, a no golpear las

bases del Gobierno que les devolvió a más catamarqueños y catamarqueñas de

todos los lugares de la provincia la posibilidad de soñar en grande”.

“Ese sueño para todos nosotros, que recién empezamos a avizorar un lugar mejor,

es todavía frágil y lo custodiamos con nuestro trabajo diario”, continuaron los jefes

comunales para remarcar y sostener “que todo es a través de la Unidad y la

Lealtad”