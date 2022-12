DEBATE POR LA COPARTICIPACIÓN

Tras la decisión de la Nación de no acatarlo, dirigentes opositores expresaron preocupación. Afirman que el gobernador Raúl Jalil «está apoyando un golpe de Estado».

Tras la postura del Gobierno de Catamarca de respaldar al Gobierno nacional en su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema que lo obligó a coparticipar recursos a la Ciudad de Buenos Aires, varios referentes de la oposición provincial expresaron su preocupación e instaron a respetar la medida.

El diputado nacional Rubén Manzi (CC-ARI) se expresó en Twitter tras la decisión y le advirtió al presidente Alberto Fernández que “le guste o no, usted tiene que acatar el fallo de la Corte”. “Gobernador Raúl Jalil: le aconsejo que se abstenga de avalar una actitud ilegal”, expresó Manzi en un breve mensaje.

Para el presidente del interbloque de diputados de JPC, Luis Lobo Vergara, “la República está en peligro”. El legislador compartió el comunicado de la Mesa Nacional de JPC, en el que expresó un “enérgico repudio a la desobediencia de Alberto Fernández”. “Un fallo de la Corte es la última palabra de legalidad. No vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa. La ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo”, expresa el comunicado.

En la misma línea, la Mesa Nacional advierte que “el incumplimiento de lo dispuesto por la Corte representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país”. “No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho. Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la república y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina”, señalaron.

El diputado provincial Alfredo Marchioli (UCR) eligió las palabras del Beato Mamerto Esquiú como orador de la Constitución para referirse al tema. “Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley, sin leyes no hay Patria, no hay verdadera libertad, existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerras y males. Que Dios libre eternamente a la República Argentina. (…) Rememorando las palabras de nuestro orador de la Constitución Nacional, hoy como ayer y siempre, es la Justicia y el respeto a nuestra Carta Magna lo que nos lleva a la Justicia y verdadera libertad; contrario a eso, se denomina dictadura y plena anarquía, aquello a lo que no debemos ni podemos volver”, lanzó Marchioli.

“En palabras de (Ricardo) Gil Lavedra: La Constitución Nacional es el gran pacto de convivencia de los argentinos y establece las atribuciones de los poderes del Estado. Atribuye a la corte la decisión final respecto de cuestiones relacionadas con la interpretación de la Constitución Nacional. Por eso, los fallos de la Corte deben cumplirse cualquiera sea su acierto. No les corresponde a los otros poderes del Estado decidir cuál es el alcance de lo que dispone la Constitución. Decir que no se va a cumplir un fallo de la Corte es decir que no se va a cumplir con la Constitución Nacional”, remarcó.

Anoche, el diputado nacional Francisco Monti (UCR) cuestionó la postura del gobernador Raúl Jalil y recordó que en septiembre de 2020 solicitó que los recursos que se detraían de la coparticipación de CABA (por decreto 735/20) se distribuyan a las provincias de acuerdo al índice de coparticipación. Recordó que en su momento pidió que se inicien acciones legales desde Fiscalía de Estado para reclamar los fondos que pudieran corresponderle a Catamarca. “El gobierno de Jalil y sus legisladores hicieron silencio porque el único objetivo fue siempre favorecer a la provincia de Buenos Aires, que fue el único beneficiario de la decisión del presidente Alberto Fernández. Que quede claro: Ni Catamarca ni ninguna otra provincia recibió ni una moneda de esa detracción a CABA. ¿Podrá demostrar Jalil lo contrario?”, se quejó.

“Hay un golpe de Estado y Jalil lo está apoyando”

El presidente del PRO Catamarca, Carlos Molina, aseguró que la decisión del presidente Alberto Fernández “constituye un claro golpe de Estado” y cuestionó que está siendo “avalado por Raúl Jalil y los gobernadores”. “Es necesario avanzar en un juicio político contra el Presidente y todos los que lo acompañan en esta locura”, apuntó.

“El Presidente se ha levantado contra la Constitución Nacional, apoyado por Raúl Jalil y la obsecuencia de la billetera. Se ve que Jalil nunca leyó el sermón de Mamerto Esquiú, si no se respeta la ley hay anarquía. Jalil es obsecuente, no entiende la división de poderes porque en Catamarca la ha destruido, y prueba de ello es el accionar del Poder Judicial. Con esta postura hay un desconocimiento del contra poder simplemente porque hoy opina distinto a como opinaban ellos antes”, cuestionó Molina en diálogo con El Ancasti, y recordó que la actual Corte Suprema tiene “dos de los cuatro jueces designados por el kirchnerismo”.

“Nadie puede estar por encima de la ley. Quienes se consideren por encima son tiranos. Corresponde que se le haga un juicio político al Presidente y a todos los que lo acompañan en esto, porque los gobernadores han entrado en sedición. Están haciendo lo que no hizo nadie, ni el más duro dictador (Jorge Rafael) Videla se animó a tanto”, remarcó.

Por último, advirtió que Catamarca “recibe $280 por cada $100 que aporta a la Coparticipación”. “Este fallo protege a las provincias chicas”, sostuvo.

El diputado Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) también cuestionó la postura del primer mandatario provincial. «Jalil embarca a la provincia en una aventura golpista que intenta desconocer la independencia de los poderes y producir un quiebre institucional que afecta al Estado de derecho. Catamarca no se ve afectada por este fallo a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De manera innecesaria nos involucramos en un conflicto ajeno, pero que por la fragilidad de la economía de nuestro país, es muy peligroso», sostuvo.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital