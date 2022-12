AUMENTO DE CASOS

Ante el incremento de casos de Covid-19, el especialista aseguró que la vacunación es la única forma de hacerle frente.

Especialistas continúan insistiendo con la necesidad de completar esquemas de vacunación y aplicarse el refuerzo contra Covid-19.

El doctor Luis Cámera, comentó: “Todavía nos seguimos manejando con el concepto de Covid-19, el escenario cambió mucho, una cosa es tener Covid -19 que te mataba al 3% de las personas que se infectaban y sin vacunas. La otra es este virus que es mucho más infeccioso, muy difícil de contener, pero es mucho menos letal; y al mismo tiempo nosotros ya estamos inmunizados” expresó y agregó: “Cambió el virus y cambió la víctima; el huésped y nosotros. No es lo mismo, no podemos pensar igual que en el 2019”.

En este marco, señaló que la principal recomendación es estar vacunado, ya que hay muchos jóvenes que todavía no tienen el primer refuerzo y “ahí está el error”. “Eso es lo que hay que mejorar: la vacunación para toda la población para el primer refuerzo, el segundo y para los que le corresponde el tercer refuerzo”.

Asimismo, aseguró que para el siguiente año habrá vacunas nuevas que contemplen la posibilidad de inhibir un poco más al virus Ómicron: “Nosotros estamos con una vacuna para inhibir al virus primitivo, que te da una protección para el Ómicron, pero no tanto para la infección”. También indicó que el volumen de vacunas estimula a la industria a que vayan haciendo vacunas nuevas, ya que se trata de 8 millones de personas que deben vacunarse en el país.

Para las personas que tienen Covid positivo, recomendó 10 días de extremar cuidados, 5 en su casa y los otros 5 días si sale de su casa, lo haga con barbijo para no contagiar a otros y si nota un cambio en la respiración o la voz controlar que no tenga neumonía.

El especialista, manifestó que los festejos del mundial elevaron los números de contagios, aunque no hicieron colapsar el sistema de salud. “Las guardias van a estar complicadas o no encontrarán lugar para hisopado, no va a haber problemas en las terapias intensivas, solo un pequeñísimo aumento”.

Finalmente, pidió extremar cuidados con los adultos mayores por “el solo hecho de que la ola de calor se asocie a otro fenómeno que te quita la vida”.

