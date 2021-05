Música

Music Sessions #39 ya supera el millón de visitas.

Snow Tha Product y BZRP se juntaron combinando sus talentos para crear Music Sessions #39, una canción que publicaron en el día de ayer y ya desbordó a los fans rompiendo récord de visualizaciones.

Snow Tha Product volvió a ser tendencia con esta canción, luego de triunfar con Never be Me. En esta ocasión BZRP mostró una sesión totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados.

Lo que más llamó la atención de este nuevo single es que la artista cantó muchas líneas en inglés, cuando se esperaba que la mayoría sean en español, dado que es bilingüe.

Para quienes no la conocen, Show Tha Product es una artista de familia mexicana que alcanzó la fama con sus hits Waste of Time y Say Bitch, los cuales fueron tendencia con más de 20 millones de reproducciones.

Originalmente se llama Claudia Feliciano, luego tuvo un personaje de Disney bajo el nombre de Snow White, el cual tuvo que cambiar por problemas de derechos.

Tatiana Roust