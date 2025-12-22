Las principales deudas se registran en tarjetas de crédito y en morosidad para pagar créditos personales. Los datos se desprenden de un informe del Banco Central.

La morosidad de los créditos familiares alcanzó en octubre su nivel más alto desde que el Banco Central (BCRA) inició el registro en 2010, acumulando doce meses consecutivos de aumento. Según el Informe sobre Bancos publicado el viernes, el índice de irregularidad para los préstamos a familias llegó al 7,8%, lo que representa un incremento de 5,5 puntos porcentuales en el último año.

Los mayores aumentos se observaron en préstamos personales (9,9% de morosidad, con una suba de 6,5 p.p.) y tarjetas de crédito (7,7%, con un aumento de 6 p.p.). En contraste, los créditos prendarios se ubicaron en 4,8% (subiendo 1,1 p.p.), mientras que los hipotecarios se mantuvieron estables alrededor del 1%.

Cabe destacar que, en octubre, la tasa nominal anual promedio de los créditos personales fue del 83%. Tras las elecciones legislativas, la volatilidad financiera disminuyó y dicha tasa se redujo al 66,5%, aunque sigue superando ampliamente la inflación esperada para el período.

Entre los factores que explican este aumento en la morosidad se encuentran los elevados costos de financiamiento y la caída o estancamiento de los salarios reales. No obstante, algunos analistas, como el economista Roberto Arias, sostienen que parte del incremento es esperable, dado que el crédito al sector privado se duplicó en términos reales y pudo haber incorporado a segmentos de mayor riesgo.

El fenómeno no se aplica únicamente a las economías domésticas. También afecta a comercios y empresas. La morosidad del sector empresarial también creció: pasó del 0,7% al 1,9% en un año, impulsada principalmente por los préstamos prendarios.

Considerando tanto a familias como a empresas, el ratio de irregularidad agregado trepó al 4,5% en noviembre, marcando un aumento de 3 puntos en doce meses y alcanzando su valor más alto desde noviembre de 2021.