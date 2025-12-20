El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó la inauguración de las obras de intervención paisajística y puesta en valor del Pasaje Jardín. Esta iniciativa forma parte del plan de recuperación de espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de revitalizar sectores emblemáticos, mejorar la experiencia peatonal y promover entornos más verdes y accesibles para los vecinos.

La intervención se centró en un diseño paisajístico que combina estética y naturaleza para transformar el recorrido urbano.

Entre las principales mejoras se destacan: el embellecimiento vegetal, en el cual se instalaron pérgolas y ménsulas con flores, junto a macetas con plantas ornamentales distribuidas en diferentes sectores que aportan color y frescura al pasaje. También, cobertura verde, donde se incorporaron tres paños de malla con enredaderas, diseñados para aumentar la densidad vegetal y generar un microclima más agradable para quienes transitan la zona.

En términos de infraestructura y seguridad, la obra contempló una renovación integral que garantiza una mayor durabilidad y accesibilidad. Se rehizo completamente la caminería, se optimizó el acceso por la calle Salta y se intervinieron los playones existentes. Además, se renovó la iluminación pública con tecnología LED y se realizaron tareas de pintura y acondicionamiento en el ingreso principal.

Esta intervención no solo mejora la estética del entorno, sino que recupera un espacio de encuentro, promoviendo una ciudad más integrada y amigable con el peatón.

Acompañaron al intendente durante la inauguración el secretario de Gobierno y Coordinación, Germán Kranevitter; el secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo; el secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Nicolás Acuña; y el concejal del circuito 3, Alejandro Carrizo, junto a otros funcionarios municipales y vecinos del sector.