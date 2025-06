Música

Peggy Gallagher reveló en una entrevista que ella fue la instigadora del reencuentro de la banda.

Oasis comenzará su gira mundial de reencuentro el 4 de julio en Cardiff. Liam y Noel Gallagher subirán juntos a un escenario por primera vez desde 2009, gracias a su madre.

Peggy aseguró en una entrevista al Mail on Sunday: “Fui la instigadora de esto. Pero, ¿no iba a suceder en algún momento?. Fue su elección, por supuesto, no puedes obligarles a hacer cosas que no quieren”.

La madre de Noel y Liam, de 82 años, fue una promotora constante de la reconciliación. Confesó que se siente aliviada de ver a sus hijos trabajando juntos de nuevo: “Es genial, porque nadie quiere que sus hijos se peleen. Me alegraré cuando todo termine, porque me estresa demasiado”.

Peggy Gallagher, quien recientemente fue operada de una rodilla, dijo que intentará viajar a Dublín para verlos tocar: “Espero ir al concierto en Dublín en agosto si puedo caminar. Ese es mi plan, de todas formas será genial”.

Los hermanos tuvieron una infancia difícil y su madre logró alejarlos de un padre maltratador. En 2018, Liam recordó: “Tenía unos siete años cuando mi madre dejó a mi padre. Él siempre estaba fuera, peleando, dándole palizas a mi madre, a Noel y a Paul. Pero nunca me tocó. Entonces, una noche, mientras él estaba fuera, mi madre reunió a sus hermanos, metió todas nuestras cosas en una camioneta, le dejó un colchón y nos fuimos a nuestra nueva casa. Inmediatamente fue mejor para todos”.