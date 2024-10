Una IPTV (Internet Protocol Television, por sus siglas en inglés) es una tecnología que se utiliza para distribuir señal de vídeo a través de conexiones de banda ancha sobre el protocolo IP, además, crea una red directa y privada entre la operadora que ofrece los canales y el usuario.

Desde hace años, las autoridades han estado luchando para poner punto y final a las listas IPTV ilegales y ahora, en Italia, se ha propuesto una ley que permitiría multar a los usuarios con hasta 5.000 euros.

Multas automáticas de 5.000 euros por usar IPTV pirata

En el país transalpino se ha producido un acuerdo entre AGCOM (regulador de telecomunicaciones) la policía financiera de Italia (Guardia di Finanza), y la Oficina del Fiscal de Roma, para hacer realidad la posibilidad de poner penalizaciones automatices en forma de multa a quienes utilicen de manera ilegal las IPTV. Este acuerdo se debe a que Piracy Shield, un mecanismo que permite a los titulares de derechos de autor denunciar de manera rápida los contenidos ilegales, no está funcionando pese a que se tenían grandes esperanzas en él.

No está funcionando porque estos servicios de IPTV piratas siguen funcionando en el país italiano, así que por ello esta nueva ley contempla multas de hasta 5.000 euros para hacer que la población evite utilizar este tipo de servicios ilegales y que no contraten servicios a través de Telegram u otras plataformas para acceder a contenidos tan demandados como el fútbol. Este proceso sería automático y el usuario no tendría ninguna vía de escape, ya que al acceder a un servicio pirata este quedaría registrado y se le enviaría una multa dependiendo de cuántas veces haya reincidido.

Aún quedan muchos flecos por aclarar en cuanto esta nueva ley porque la mayor dificultad de multar este tipo de usuarios es identificarlos o, en palabras más concretas, lograr datos fiables de manera legal. Luigi De Siervo, director ejecutivo de la Serie A (primera división de fútbol en Italia) ha celebrado el acuerdo, pero la AGCOM asegura que llevan desde marzo sin actualizar el estado de las negociaciones. Las partes implicadas creen que saldrá adelante, pero ‘todavía queda mucho partido por jugar’.

Lo que está claro es que, de aprobarse en algún momento, los usuarios estarían más vigilados que nunca. Esto se debe a que, cuando se accede a un contenido pirateado, se deja un rastro digital que podría provocar la llegada de una multa de una cantidad que, en la gran mayoría de los bolsillos, podría pesar demasiado. Como decimos, hay que ver si esto algún día es una realidad porque, visto lo visto con el Piracy Shield, no se puede asegurar nada.